publié le 30/05/2018 à 09:24

La question est plus que légitime. Les relevés de la semaine sont clairs : plus 2 centimes pour le gazole, qui représente toujours 80% des volumes de vente, et un peu plus encore pour l'essence sans-plomb.



On s'est habitué aux yoyos des prix à la pompe. Mais là, on a un problème nouveau : nous faisons le plein à des tarifs comparables ou supérieurs à ceux de 2012 quand le baril coûtait 130 dollars. Or aujourd'hui l'or noir se négocie à un peu moins de 80 dollars. Manifestement, il y a une paille dans le réservoir.

Quand on fait l'autopsie d’un litre de carburant à 1,50 euro, on note que le poids du pétrole brut c'est 35 centimes, et que celui du transport, du raffinage et de la distribution, c'est de 15 à 20 centimes (un montant stable depuis plusieurs années). Soit un premier total entre 50 et 55 centimes.

Restent 95 centimes qui manquent (près des deux-tiers). Et là, c'est assez simple. Il faut se tourner vers la cascade de taxes qui frappe nos carburants : la TVA, et surtout la discrète la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).



C'est là, au creux de cette TICPE, que se niche un impôt bien planqué : la contribution énergie climat. Elle ne cesse, depuis sa création en 2014, de grossir. Ces nouveaux certificats d'économie d'énergie alourdissent la facture de 3 à 6 centimes. Ils expliquent que l'on paye aujourd'hui son plein au même prix avec un baril à 75 dollars qu'en 2012 quand le brut en valait autour 130 dollars.



Y a-t-il donc peu d'espoir de voir les prix à la pompe beaucoup baisser ? Structurellement, ce n'est pas une option à court terme. La bonne dynamique de l'économie mondiale pèse mécaniquement sur les cours de l'énergie.



Donald Trump avec l'Iran d'un côté, et la dictature vénézuélienne en faillite de l'autre, réduisent les volumes de production mis sur le marché. Tout cela renforce la tendance au maintien de prix élevés. Le seul espoir c'est un taux de change très favorable entre l'euro et le dollar. Nous consommons en monnaie unique, mais le pétrole se négocie toujours en devise américaine. Cela reste toutefois une fenêtre très hypothétique.