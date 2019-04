publié le 12/04/2019 à 19:05

En pleine affaire Clémence Calvin, la vice championne d'Europe du marathon suspendue pour s'être soustraite à un contrôle antidopage, le directeur technique national de l'athlétisme français Patrice Gergès, confirme sur RTL que les stages sur le site d'entrainement d'Ifrane au Maroc sont annulés.



Et pour cause cette ville de l'Atlas, très prisée des athlètes tricolores est en réalité une plaque tournante du dopage dans ce sport. Une pharmacie en face du stade, des seringues qui tombent du faux plafond quand vous tirez la chasse des toilettes, les entraîneurs prévenus de contrôles antidopage par un coup de fil des douaniers lorsque les préleveurs atterrissent dans les aéroports, tant d'éléments viennent ternir le site d'Ifrane.

Si les conditions d'entraînement sont optimales, la tentation du dopage est forte comme le raconte Patrice Gergès : "Certains y sont allés et ont vu que des choses n'étaient pas possibles. C'est un lieu qui est chargé de légende mais qui peut être très dangereux pour les athlètes, surtout lorsqu'ils sont isolés et seuls. On a donc fait le choix de fermer Ifrane car je n'avais pas la garantie d'avoir un encadrement en permanence sur le site".