24 Heures du Mans : après 12 ans d’absence, Peugeot enfin de retour

Avec le Lion affiché en gros sur la calandre et sa décoration signée par l’artiste Demsky, la 9X8 ne passe pas inaperçue sur le circuit de la Sarthe pour cette édition exceptionnelle, qui célèbre également les 30 ans du triplé des Peugeot 905 aux 24 Heures du Mans. Avec cette voiture à l’allure avant-gardiste, c’est dans la catégorie reine des Hypercars que les deux lionnes vont faire leurs débuts sur le tracé légendaire, avec des équipages dans lesquels on retrouve deux anciens pilotes de Formule 1, le Français Jean-Éric Vergne et le Britannique Paul di Resta, mais également Loïc Duval, vainqueur en 2013 avec Audi.



Alors, même si Christian Deltombe, le team manager de Peugeot Sport, explique que la 9X8 n’est pas encore tout à fait prête pour l’événement, les pilotes ont eux enchainé les tours au cours des essais et se disent confiants pour la course.

"Les 24 Heures se jouent aussi dans les stands, explique Loïc Duval. À nous d’être constants en piste, d’avoir de la fiabilité, avec comme objectif de finir le mieux classé possible.

C’est en 1926 que Peugeot est venu pour la première fois aux 24 Heures du Mans, mais c’est à la fin des années 1980 et sous l'impulsion de Jean Todt, alors patron de Peugeot Sport, que la marque sochalienne connaitra ses premières joies en Sarthe avec trois victoires en 1992 et 1993 avec la 905 et en 2009 avec la 908.

