24 heures du Mans : à mi-course, Toyota domine les débats

Depuis le départ donné samedi 11 juin à 16h les deux bolides de la marque nipponne font le show si bien que dimanche matin à 6 heures, à dix heures de l’arrivée, jamais une autre voiture qu'une Toyota Hybrid n’a été vue en tête.

C’est donc la Toyota n°7 emmenée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez qui mène la course avec une trentaine de secondes d’avance sur l’autre Toyota, le n°8, conduite par les deux anciens pilotes de Formule 1, Sebastian Buemi et Brendon Hartley associés à Ryo Hirokawa.

C’est l’un des deux prototypes du milliardaire américain Jim Glikenhaus qui est à mi course sur la troisième marche du podium car Alpine a connu un début de course difficile, l’écurie Française pointant seulement à la 21e place après avoir perdu près de sept tours en raison d’une pénalité et de deux interventions au garage pour un problème de boîtier de commande électrique de l’embrayage et un souci de bobine moteur.

