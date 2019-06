24 Heures du Mans 2019 : répétition générale pour les 62 engagés

publié le 02/06/2019 à 16:01

Après avoir pris la pose samedi pour la photo officielle des 24 Heures du Mans 2019, les 62 voitures engagées à la 87e édition de la plus grande course d’endurance, participent ce dimanche 2 juin à la traditionnelle Journée test.



Les équipages ont pour l’occasion pris possession du stand qui leur a été attribué mais aussi des 13,626 km du circuit des 24 Heures. Parmi les 186 pilotes engagés, ils sont 33 à découvrir ce circuit mythique. Après avoir lors des dernières semaines passé avec succès le test sur simulateur, il leur faut absolument rouler au moins dix tours ; dont cinq chronométrés, pour être "apte" et pouvoir figurer sur la liste définitive du départ de la course.

Les performances réalisées lors de cette journée d’essais permettent en effet d’estimer les forces en présence. Après la Journée Test, les équipes auront rendez-vous dimanche 9 et lundi 10 juin, place de la République, en centre-ville du Mans pour les vérifications administratives et techniques, le traditionnel Pesage.

Peaufiner les derniers réglages avant le 15 juin

Auparavant, elles pourront participer à une séance d’essais collectifs sur le circuit Bugatti le mardi 4 juin afin de peaufiner les derniers réglages avant les essais officiels programmés le mercredi 12 et jeudi 13 juin. Le départ de la 87ème édition des 24 heures du Mans sera donné samedi 15 juin à 15 heures. C’est la princesse Charlène de Monaco qui en sera le "starter".



RTL, radio partenaire officielle des 24 heures du Mans, sera en direct pendant toute la durée de la course et proposera, comme chaque année, une émission spéciale La Nuit au Mans en direct du circuit de 23h à 5h du matin dans la nuit du 15 au 16 juin.