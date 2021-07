Hautes-Pyrénées : le haricot tarbais et la volaille noire D'Astarac-Bigorre au menu

Lecture - 1h10

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Si vous êtes de passage dans les Hautes- Pyrénées, laissez-vous tenter par le haricot tarbais. Il fait partie de ces produits rapportés d'Amérique du Sud par Christophe Colomb. Et en plus d'être moelleux et fondant, ce haricot est bon pour la santé. Il est riche en protéines et se conserve longtemps.



L'autre spécialité de la région, c'est la volaille noire D'Astarac-Bigorre. Cette poule était particulièrement appréciée du roi Henri IV, qui la dégustait en poule au pot. Sa chair fine et délicate est très prisée et ses gros œufs sont également un met de choix.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Vincent Jilcot, guide de montagne. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 13 juillet 2021