Sutom : la réponse au mot du jeudi 18 août

C'est un jeu qui a rendu accros de nombreux Françaises et Français. Disponible directement en ligne, Sutom vous propose de trouver un mot secret en seulement six essais. Pour réussir ce défi, vous avez deux stratégies. Vous pouvez utiliser les six essais et être le plus rapide ou utiliser le moins d'essais possible et être le plus efficace. Pour vous aider, le jeu décompose chaque lettre de votre mot proposé. Ces dernières sont soit présentes dans le mot secret, elles seront alors jaunes, soit présentes et bien placées, elles seront alors rouges. Mais elles peuvent aussi ne pas être dans le mot, dans ce cas elles seront coloriées en bleu.

Le jeu en ligne Sutom est inspiré de l'ancien jeu télévisé Motus. Mais c'est d'abord la version américaine Wordle qui a passionné les internautes, puis la version française a fait mouche dans l'hexagone. Alors, pour ceux qui se sont creusé les méninges, en vain, voici la réponse de ce jeudi 18 août. Il s'agissait de trouver un mot de 7 lettres commençant par la lettre "S".

Le mot à trouver était : "SOLFEGE". La réponse a été trouvée rapidement par une partie de la rédaction. Une vélocité qui fait sûrement écho à des souvenirs enfantins douloureux...

