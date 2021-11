Loto : jackpot record de 27 millions d'euros mis en jeu ce samedi 27 novembre

27 millions d'euros. C'est presque du jamais vu dans l'histoire du loto et cette cagnotte sera à remporter ce samedi 27 novembre pour la première fois depuis 45 ans, annonce la FDJ. En effet, le jackpot, mis en jeu tous les lundis, mercredis et samedis, grimpe d'un million par tirage si celui-ci n'est pas remporté. C'est donc le résultat de 25 tirages successifs sans vainqueur, puisque le montant minimum a remporter est de 2 millions d'euros. La somme sera distribuée aux rangs inférieurs si personne ne l'a remportée après 34 tirages.

Pour pouvoir remporter cette somme qui laisse rêveur, il faut "simplement" deviner les cinq bons numéros sur les quarante-neuf disponibles sur la grille, ainsi que le bon numéro chance parmi les dix possibles. Si vous trouvez donc ces 6 numéros, c'est gagné. Vous pouvez jouer en ligne sur le site de la Française des Jeux, mais aussi dans un point de vente.

Si ne nombreux sites font état de statistiques notamment sur les numéros qui sortiraient le plus souvent, et d'autres un peu moins, la FDJ, contactée par Le Parisien, rappelle qu'"il s’agit d’un véritable jeu de hasard et que ce n’est pas parce que cinq nombres faisaient partie de la combinaison gagnante du précédent jackpot, qu’ils ne peuvent plus être tirés à nouveau, et ce n’est pas parce qu’un nombre tombe peu souvent, ou au contraire très souvent que cela indique quoi que ce soit sur les prochains tirages".