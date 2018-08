publié le 24/05/2018 à 08:05

Grâce aux téléphones et aux applications, voyager seule n'a jamais été aussi simple et sécurisé. Marie, Mathilde ou Géraldine, toutes voyageuses à bord d'un van, vous ont convaincu de tester vous aussi l'aventure de la découverte du monde en solo ? Vous angoissez quand même encore un peu à l'idée de n'avoir que votre sac à dos comme guise de compagnon de route ? N'ayez pas peur ! Il existe aujourd'hui de nombreuses applications vous permettant de combler tous vos besoins de voyageuse en solitaire.



Que vous ayez plutôt envie de rencontrer des locaux, d'autres baroudeuses ou que vous souhaitiez rassurer vos proches en leur montrant que vous êtes préparée au moindre problème... Cette liste d'applications est faite pour vous. Numéros d'urgence, réseaux sociaux et logements exclusivement dédiées aux femmes... vous devriez trouver votre bonheur avant le grand départ.

Pour sortir de votre zone de solitude

Voyager seule, c'est l'occasion de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi, lire, réfléchir, explorer le monde à son rythme et selon ses envies. Mais lorsque la solitude devient trop pesante, il peut être parfois difficile de revenir vers les autres. Pour créer du lien, plusieurs applications existent et feront votre bonheur : Travello (gratuite, inscription via un compte Facebook sur l'iOS et Android) qui vous permet de rencontrer des voyageurs et voyageuses autour de vous et ayant les mêmes centres d'intérêt. Même principe avec Jetzy (gratuite sur l'iOS et Android). En bonus sur cette app, en cas de problème, vous disposez d'un bouton d'urgence pour prévenir un ou une proche que vous êtes en danger.

Ces nouvelles rencontres peuvent également se faire autour d'un repas grâce à EathWith (gratuite sur l'iOS et Android), une application qui, comme son nom l'indique, vous permet d'aller partager un repas chez l'habitant pour une somme définie par vos hôtes. Par exemple, si vous vous rendez à Naples cet été, vous pourrez déguster chez Alessandra de la cuisine italienne pour 14 euros par personne. Ambiance conviviale garantie.

Pour assurer votre sécurité

Il ne faut pas généraliser : voyager seule lorsque l'on est une femme n'est pas toujours dangereux. Dans certains pays, c'est plutôt sûr même, comme l'ont raconté à RTL Girls plusieurs femmes ayant parcouru des milliers de kilomètres en Australie.



Mais si vous souhaitez ne prendre aucun risque, être préparée au moindre problème (ce qui est tout à votre honneur et plutôt encouragée, sait-on jamais), des applications remplissent à la perfection ce rôle de chaperon numérique. Exemple avec TripWhistle SOS mondial (gratuite sur l'iOS) dont l'objectif est simple : vous donner l'équivalent des numéros d'urgences à l'étranger. En Italie par exemple, il suffit de composer le 118 pour joindre les services de santé et le 112 pour appeler les forces de l'ordre.

Pour faire reigner le "Girl Power" !

Vous êtes plutôt du genre à privilégier la compagnie des femmes, histoire de faire reigner la sororité où que vous allez ? Dirigez-vous alors vers l'application Tourlina (gratuite sur l'iOS et Android) qui vous mettra en lien avec d'autres femmes prévoyant le même voyage que vous, au même moment. L'idéal pour sortir de votre routine solitaire le temps d'un séjour dans une nouvelle ville par exemple.



La Voyageuse n'est pas une application mais un site internet (créé par une Française) qui vous permet, en tant que voyageuse, d'être logée chez une locale. Une bonne solution pour rencontrer des femmes aussi engagée que vous ?