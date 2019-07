publié le 11/07/2019 à 11:41

Elle est la star de l'édition d'août du prestigieux magazine Harper's Bazaar. Serena Williams fait la couverture de ce numéro très spécial où elle apparaît sans retouche, les cheveux au naturel et dans une robe dorée et scintillante.

"La star du tennis se montre non retouchée et se dévoile dans un essai écrit à la première personne à propos de son match controversé de l'US Open l'année dernière et pourquoi elle ne regrettera jamais de lever la voix contre les injustices", a précisé le magazine dans une publication Instagram publiée mardi 9 juillet.

Sur son propre compte, la championne de tennis a également écrit qu'elle était "fière" d'utiliser sa voix et les mots pour "partager les sentiments bruts" qu'elle a ressenti "pendant un match dont nous nous rappelons tous et toutes".

Serena Williams fait ici référence à l’altercation qu'elle a eue avec un arbitre en septembre dernier. Après avoir reçu une pénalité dans ce match qui l'opposait à Naomi Osaka, la joueuse avait accusé l'arbitre de sexisme et avait promis une chose : qu'elle allait continuer à se "battre pour les droits des femmes". La championne a bien compris le pouvoir des mots et des images et prouve une fois de plus son engagement à l'occasion de cette couverture.