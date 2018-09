VIDÉO - Serena Williams dénonce le sexisme de l'arbitre qui l'a sanctionnée

2018 US Open Press Conference: Serena Williams

Serena Williams assure qu'elle va "continuer à (se) battre pour les droits des femmes", après son altercation avec un arbitre lors de l'US Open samedi 8 septembre. La tenniswoman américaine s'est inclinée face à Naomi Osaka, après avoir reçu deux points et un jeu de pénalité.



La joueuse, furieuse, avait interpellé verbalement l'arbitre, l'accusant de lui avoir "volé" son match. Elle estime, comme son entraîneur, que l'arbitre n'a jamais sanctionné des hommes aussi sévèrement pour les mêmes raisons. "Je l'ai ressenti comme une remarque sexiste", a confié Serena Williams lors d'une conférence de presse après sa défaite.

Elle a dénoncé le comportement de l'arbitre, et les autres problèmes de sexisme que rencontrent les joueuses au tennis. Lors de l'US Open. Alizée Cornet avait reçu quelques jours plus tôt un avertissement de l'arbitre pour avoir remis son t-shirt a l'endroit et avoir été en brassière pendant quelques secondes sur le court. Les hommes restent pourtant parfois de longues minutes torse nu, sans jamais être sanctionnés. "C'est scandaleux", a jugé Serena Williams.

La joueuse américaine a regretté ne pas être autorisée à exprimer ses "émotions" après une sanction qu'elle trouvait injuste, et espère que sa mésaventure permettra de faire changer les choses. "Peut-être que ça n'a pas marché pour moi, mais ça marchera pour la prochaine personne."