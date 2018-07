publié le 04/07/2018 à 08:15

Oser s'engager pour modeler le monde à son image. C'est la leçon que l'on pourrait retenir de ces deux journées passées au Phoenix Summit, le premier événement de l'organisme de formation Phoenix Brain Rising, fondé par Laura Brown.



Du 28 au 29 juin dernier, cette entrepreneuse passée par la mode (celle des Grands Magasins comme celle éthique et responsable) a donné rendez-vous à sa communauté pour réinventer le monde de l'entreprise comme de l'entrepreneuriat et tout savoir des nouveaux outils nés du numérique.

Au programme de cet événement dont RTL Girls était partenaire : cinq rendez-vous durant lesquels les participantes et participants de ce "Summit" ont pu découvrir l'art du networking, être initiés au podcast ou découvrir les précieux conseils de personnalités engagées telles que l'avocate, militante féministe et présidente de l'association SOS Africaines en Danger Danielle Mérian, la journaliste indépendante Alice Pfeiffer ou encore la fondatrice et présidente de l'ONG Digital for The Planet Inès Leonarduzzi.

Laura Brown, fondatrice de Phoenix Brain Rising Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

On vous propose de revivre, en images, les meilleurs moments de ces ateliers et tables-rondes inspirantes et qui vous donneront, peut-être, l'envie de vous engager pour une cause qui vous tient à cœur.

1. L'appel à la révolte de Danielle Mérian

L'avocate, militante féministe et présidente de l'association SOS Africaines en Danger Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

"Il faut toujours se révolter et ça marche !". La militante pour les droits des femmes, Danielle Mérian, également présidente de l'association SOS Africaines en Danger, a encouragé les femmes comme les hommes à "se révolter" à chaque instant, comme elle a pu le faire à l'université, au Barreau et dans son militantisme.



"Accepter la pression sociale c'est le niveau zéro de la pensée. Il faut donc penser par soi-même !". Voilà qui est (bien) dit.

2. Désacraliser l'engagement avec Alice Pfeiffer

La journaliste indépendante Alice Pfeiffer Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Pour la journaliste indépendante Alice Pfeiffer, s'engager - et surtout faire connaître au plus grand nombre ses idées - n'est pas aussi compliqué que cela puisse paraître : "Il faut investir les réseaux sociaux et communiquer dans un langage qui parle à tous et à toutes", a-t-elle expliqué avant de conseiller de se tourner vers l'étranger. "C'est aussi une manière de trouver comment s'engager et de questionner la société française".



Ensuite, viendra tout naturellement le moment où vous voudrez vous exprimer. "Personne ne se dit 'c'est bon je suis prête'. Il faut se lancer et on apprendra sur le tas", a assuré Alice Pfeiffer, qui prépare un livre sur le mythe de la Parisienne.

3. L'éloquence pour les nul(le)s par Grégoire Gouby

Le comédien Grégoire Gouby Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Comédien et lauréat du concours Eloquentia en 2017, Grégoire Gouby est venu apporter ses connaissances en matière de prise de parole en public. En l'écoutant, on apprend que l'authenticité est la clé d'une bonne communication. Au même titre que l'entraînement, les silences, la structuration de sa pensée et enfin, l'art de s'auto-complimenter.



"Il ne faut pas non plus oublier que le public est bienveillant" et ce, peu importe les situations : un concours d'éloquence, un entretien d'embauche ou une table ronde.

4. Un moment comme à la maison

Grégoire Gouby a ensuite appelé l'audience à passer à l'action et à monter sur scène pour parler d'une personne, n'importe laquelle, pourvu qu'il y ait des phrases à construire autour d'elle. Léonard Ursenbach, CEO de Wear One Masterpiece et Hélène Lucas, de la marque de baskets éthiques Panafrica, ont joué le jeu avec sincérité et émotion.

Le premier a parlé de sa grand mère, qui lui a donné le goût des beaux vêtements, tandis que la seconde a choisi d'évoquer sa mère, une femme au parcours inspirant. Ces deux échanges forts n'auraient pas été possibles sans l'ambiance "comme à la maison" qui a régné pendant tout le Summit.

5. L'art du "personal branding" avec Marie Beauchesne

Marie Beauchesne, entrepreneure et spécialiste de l'image Crédit : Emeline Ferry pour RTL.fr

On connaissait Marie Beauchesne pour avoir fondé la première marque de mode féministe en France (Ypsylone). Cette fois, c'est avec sa casquette de spécialiste de l'image qu'elle est intervenue pour un atelier sur le personal branding ou, pour le dire autrement, l'art de "réseauter".



"Le networking, ce n'est pas que des soirées mondaines où l'on passe son temps à serrer des mains et distribuer sa carte de visite", a assuré Marie Beauchesne, "Il vaut mieux chérir son réseau plutôt que de chercher à l'agrandir sans l'entretenir".

6. Réinventer le leadership

La dernière conférence portait sur le leadership et l'engagement Crédit : Yves Khachan

"Le leadership impose une idée de hiérarchisation des relations qui ne me plaît pas tellement". Lauren Bastide (créatrice du podcast La Poudre) a donné le ton lors de la dernière conférence du Phoenix Summit.



Avec elle, Céline Mas (présidente de ONU Femmes France) et Inès Leonarduzzi (fondatrice de Digital For The Planet) ont tenu le même discours : la définition du leadership est galvaudée, encore plus lorsqu'on l'associe au "féminin".

« Leadeuses, on peut l’être de mille façons différentes, cela passe vraiment par le fait d’assumer sa propre singularité. Et c’est d’autant plus important pour les femmes qu’elles en sont privées. » Céline Mas @Ohlivres — La Poudre Podcast (@lapoudreNE) 29 juin 2018

Les conseils de ces leaders dans leur domaine ? Formuler ses rêves (surtout les plus grands !), bien s'entourer, prendre soin de soi, valoriser la solitude et affirmer sa légitimité.