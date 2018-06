publié le 03/06/2018 à 08:15

Comment apprendre à vous faire confiance pour devenir celle que vous avez envie d'être : Une femme engagée, inspirée et passionnée qui connaît et maîtrise ses atouts pour offrir sa vision d'un monde (forcément) meilleur ? Laura Brown, fondatrice de l'organisme de formation Phoenix Brain Rising, a imaginé la formule idéale pour répondre à ces besoins : Phoenix Summit, son premier événement, composé de conférences et ateliers, qui se déroulera les 28 et 29 juin à Paris et dont RTL Girls est fière partenaire.



Au programme : cinq rendez-vous imaginés par Laura Brown où des pointures de l'entrepreneuriat, de l'innovation sociale ou encore de l'engagement viendront partager leurs expériences ou leurs méthodes pour révéler la reine des réseaux sociaux qui sommeille en vous (atelier animé par Marie Beauchesne), ou vous impulser l'envie de créer le podcast de vos rêves (atelier avec Siham Jibril du podcast Génération XX).

Cette série de rendez-vous inspirants sera clôturée par une conférence intitulée "Comment oser s'engager et être leader à sa manière ?". Inès Leonarduzzi (Digital For The Planet), Céline Mas (ONU Femmes) et Lauren Bastide (Nouvelles Écoutes, La Poudre) répondront aux questions d'Arièle Bonte, journaliste et responsable de RTL Girls.



Découvrez le programme complet de Phoenix Summit ci-dessous et restez connectées sur RTL Girls pour vivre cet événement de l'intérieur.

Le programme de Phoenix Summit

Jeudi 28 Juin à L'impasse, dans le XIème arrondissent de Paris.



10 heures - Comment se faire confiance et s'engager ? Avec Danielle Merian, Katell Pouliquen, Alice Pfeiffer et Grégoire Gouby



13 heures - Webmarketing - Prendre votre pouvoir en ligne avec Benoit Wojtenka



Vendredi 29 Juin



10 heures - Créer son propre podcast avec Siham Jibril de Génération XX, à L'impasse



13h30 - Les clefs du People Branding par la méthode Kaizen avec Marie Beauchesne, à L'impasse



18h30 - Comment oser s'engager et être leader à sa manière ? Avec Inès Leonarduzzi, Céline Mas et Lauren Bastide, à The Family, dans le IVème arrondissement de Paris



Pour réserver vos places pour une conférence (15 euros) ou un atelier (185 euros), rendez-vous sur le site de Phoenix Brain Paris.