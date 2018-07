Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 06/07/2018 à 16:20

18 mois de prison dont 15 avec sursis et mise à l’épreuve. Au lendemain du procès de deux des cyber-harceleurs de Nadia Daam, un autre homme vient d'être condamné ce vendredi 6 juillet pour "harcèlement sexuel de façon répétée", "menace de crime" effectuées en ligne et "outrage à personne dépositaire de l’autorité publique", a rapporté la journaliste Anaïs Condomines, présente durant l'audience.



L'homme faisait face à Nikita Bellucci, ancienne actrice porno qui avait récemment témoigné dans la presse du harcèlement en ligne dont elle était victime, et plusieurs policiers, insultés par le prévenu alors en audition.

La peine requise par le défense était de "18 mois de prison dont 9 mois avec sursis", ainsi qu'une mise à l’épreuve, une obligation de soins et une interdiction d’entrer en contact avec la victime, a rapporté la journaliste.

Décision dans l’affaire #NikitaBellucci : 18 mois de prison dont 15 mois avec sursis et mise à l’épreuve. Mandat de dépôt prononcé. Il part en prison. Son père est effondré. — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) 6 juillet 2018

C'est la première fois qu'un harceleur en ligne est condamné à purger une partie de sa peine en prison. Le père de ce dernier a annoncé sa décision de faire appel.