Le harcèlement, tout le temps, depuis des années, Nikita Bellucci le dénonce mais, comme beaucoup d'autres de ses consœurs, elle n'est jamais écoutée. En cause ? Cette femme de 28 ans est une ancienne actrice de l'industrie pornographique, un milieu dans lequel on tait ces problèmes, laissant alors ces victimes en marge de la société.



Nikita Bellucci a débuté dans l'industrie pornographique en 2011. Six ans plus tard, elle décide d'arrêter ce métier. "Une envie de changer", explique-t-elle à Konbini News dans une vidéo dans laquelle elle se confie sans pudeur.

La jeune femme raconte alors le traitement réservé aux femmes travaillant ou ayant travaillé dans cette industrie. "On est complètement exclu de la société", affirme Nikita Bellucci avant de donner des exemples concrets : "Quand j'habitais en province, je sortais dans la rue, j'étais insultée", raconte l'ancienne hardeuse.

"J'ai tellement subi de haine que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant"

Se battre seule contre tous

Une simple sortie au supermarché du coin peut virer, pour elle, au harcèlement sexuel. Ses réseaux sociaux sont saturés de menaces de mort, d'insultes particulièrement sexistes.



"C'est très violent, je le dénonce et le problème c'est que tout le monde s'en fout", explique alors Nikita Bellucci. "On est amenées à se battre toutes seules et il n'y a pas de soutien", ajoute-t-elle au nom de toutes ces femmes qui se font insulter pour avoir pris part à l'industrie du cinéma X.



Le harcèlement est telle que Nikita Bellucci a décidé de renoncer à son désir d'enfant pour s'épargner d'autres insultes et d'autres problèmes. "C'était le seul rêve que j'avais".