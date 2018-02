Chez PH5, deux entrepreneuses chinoises sont aux commandes, la designeuse Mijia Zhang et la gestionnaire Wei Lin

Chez PH5, deux entrepreneuses chinoises sont aux commandes, la designeuse Mijia Zhang et la gestionnaire Wei Lin Crédits : ANGELA WEISS / AFP | Date :

Parmi elles, une infirmière, deux jeunes étudiantes d'un programme d'aide aux femmes intéressées par l'informatique, une sculptrice et une ex-organisatrice de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton

Parmi elles, une infirmière, deux jeunes étudiantes d'un programme d'aide aux femmes intéressées par l'informatique, une sculptrice et une ex-organisatrice de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton Crédits : Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

"Nos robes sont là pour donner de l'assurance aux femmes et rendre leurs corps magnifiques" , a conclu Tadashi Shoji

"Nos robes sont là pour donner de l'assurance aux femmes et rendre leurs corps magnifiques" , a conclu Tadashi Shoji Crédits : Banica/WWD/Shutterstock/SIPA | Date :

Tom Ford salue son public après son défilé le 8 février 2018 à New York

Tom Ford salue son public après son défilé le 8 février 2018 à New York Crédits : ANGELA WEISS / AFP | Date :

Des mannequins au défilé Tom Ford, le 8 février 2018 à New York... leurs sacs à main clament un message dans l'ère de #MeToo

Des mannequins au défilé Tom Ford, le 8 février 2018 à New York... leurs sacs à main clament un message dans l'ère de #MeToo Crédits : ANGELA WEISS / AFP | Date :

Des mannequins au défilé Tom Ford, le 8 février 2018 à New York... leurs sacs à main clament un message dans l'ère de #MeToo

et AFP

publié le 09/02/2018 à 12:06

Pantalons moulants, imprimés léopards, vestes aux épaules carrées, les tenues présentées au défilé Tom Ford ont dévoilé à la semaine de la mode new-yorkaise, jeudi 8 février, une femme sûre d'elle, inspirée par le renouveau du mouvement féministe.



Des petits sacs à main sur lesquels on pouvait lire "Pussy Power" ("le pouvoir de la chatte") étaient portés par certains mannequins. Une manière de revendiquer, pour Tom Ford, le pouvoir des femmes un an après l'élection de Donald Trump et quatre mois après le soulèvement du mouvement #MeToo.

Très peu de jupes se sont invitées dans cette nouvelle collection automne-hiver 2018. Quelques rares robes très courtes, mais pour le reste, c'est le pantalon ou le fuseau qui ont dominé cette collection du couturier de 56 ans, présentée sur des airs des Pointer Sisters, groupe composé de trois femmes, célèbre dans les années 70 et 80 avec notamment ce tube : I'm So Excited, sorti en 1984.

Des femmes glamour contre la culture du viol

Manifestations et mouvements féminins sont dans tous les esprits de cet événement. Mais c'est d'une toute autre façon que Tadashi Shoji a choisi d'aborder le sujet.



Le designer d'origine japonaise a dévoilé jeudi 8 février une collection glamour faite de longues et magnifiques robes de soirées ambiance années 40 et 50. Tadashi Shoji est convaincu que le mouvement #MeToo n'a pas éteint le désir des femmes de séduire.



"Cette collection est une réponse aux critiques qui ont reproché à certaines femmes, depuis le début du grand déballage post-Weinstein, d'avoir joué avec le feu en provoquant les hommes, pour se plaindre finalement d'avoir été agressées", a expliqué le designer.

Tadashi Shoji fait ici référence à la culture du viol, cette fâcheuse manie qu'ont certaines personnes de rejeter la responsabilité du harcèlement, d'une agression sexuelle ou d'un viol sur les victimes elle-même, notamment à travers leurs tenues, jugées "trop sexy" ou aguicheuses.



"Je n'aime pas ça. C'est injuste pour les femmes, ou pour qui que ce soit alors j'ai créé des robes très sensuelles, très sexy, cette fois", a décrit le designer avant d'ajouter : "Nos robes sont là pour donner de l'assurance aux femmes et rendre leurs corps magnifiques".

Des "vraies femmes" sur le podium

Pour son défilé, la marque PH5 a fait appel, jeudi 8 février, à des mannequins mais aussi à "de vraies femmes", dont une infirmière, deux jeunes étudiantes d'un programme d'aide aux femmes intéressées par l'informatique, une sculptrice et une ex-organisatrice de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton.

Chez PH5, deux entrepreneuses chinoises sont aux commandes, la designeuse Mijia Zhang et la gestionnaire Wei Lin. Elles ont présenté leur nouvelle collection jeudi 8 février, dont les vêtements sont ensuite produits dans l'usine textile de la mère de Wei Lin, près de Hong Kong.



Issues toutes deux d'une culture asiatique - "à ce stade, je devrais être mariée et avoir deux enfants", relève Wei Lin -, elles entendent utiliser leurs premiers succès pour promouvoir une femme "libre d'avoir la carrière qu'elle veut".