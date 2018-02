Poppy Amelie Towers Lynch, Eleanor Brooker et Laura Louise ont défilé pour la diversité à Londres

Une marque de mode a fait défiler des mannequins dans les rues de Londres pour plus de diversité dans la mode

publié le 21/02/2018 à 11:35

Elles ont réécrit les codes de la mode durant la semaine de la mode londonienne. Ces mannequins "grande taille" n'entrent pas dans les "standards" des défilés, mais elles ont bien décidé de se montrer à l'occasion de cet événement où la totalité du monde de la mode se donne rendez-vous au fur et à mesure des saisons.



Pour ces femmes, le podium qui les a vu défiler n'était rien d'autre que les rues de Londres. Habillées de sous-vêtements et vestes en jean clamant la diversité, ces femmes s'inscrivent dans une démarche impulsée par la top engagée KhrystyAna. Cette dernière avait encouragé en décembre dernier un groupe de femmes à défiler en sous-vêtements en plein cœur de Manhattan, sur Times Square à New York.

Dans la capitale britannique, l'initiative est partie de Simply Be Fashion, une marque de mode destinée aux femmes ayant des rondeurs. Belle initiative sur la diversité ou opportunisme commercial ? Peu importe, le message est passé.