Célébrer les différences et sublimer la diversité. La nouvelle campagne printemps 2018 de Tommy Hilfiger met en scène non pas des mannequins suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux mais des personnalités célèbres pour leur talent et qui ont toutes un point en commun : un handicap qui ne leur a pas empêché d'exceller dans ce qu'elles font.



Mama Cax est l'unique mannequin de la bande. Cette jeune femme, également blogueuse utilise sa notoriété (notamment sur Instagram où elle est suivie par plus de 135.000 personnes) pour défendre les personnes handicapées. Chelsie Hill est danseuse et partage ses aventures en fauteuil roulant sur sa chaîne Youtube.

Jeremy Campbell est quant à lui un champion paralympique médaillé d'or aux derniers jeux de Rio. À peine majeur, Jeremiah Josey est chef cuisiner et concentre son combat contre les discriminations touchant les personnes autistes.

Une marque qui met en avant la diversité

Ce n'est pas la première fois que la marque américaine met en avant la diversité et l'inclusivité dans ses campagnes de publicité. Déjà au printemps 2016, Tommy Hilfiger a proposé des vêtements s'adaptant aux enfants vivants avec un handicap. L'année suivante, à l'automne, la marque américaine a étendu son offre aux adultes hommes comme femmes, rappelle le site américain Nylon.



L'un des visages actuels de la marque n'est autre que le mannequin canadien Winnie Harlow. Elle est atteinte de vitiligo, une dépigmentation de la peau touchant des zones de son visages, de son buste et de ses bras.