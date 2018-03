On a parlé du maquillage pour hommes avec des hommes

publié le 27/10/2016 à 07:30

Une petite révolution est en train de s'enclencher dans le monde de la beauté. À la mi-octobre, la célèbre marque de cosmétiques américaine CoverGirl a opéré un virage à 180° en présentant son nouveau visage officiel : James Charles, un lycéen de 17 ans vivant à Bethlehem, dans l'État de New York. Une grande première dans l'histoire de la marque qui, après avoir choisi des égéries telles que Rihanna, Taylor Swift ou Katy Perry, a jeté son dévolu sur un jeune garçon peu connu du grand public... et star des réseaux sociaux.



85.000 abonnés sur Twitter, 774.000 sur Instagram et plus de 120.000 sur sa chaîne Youtube : grâce à ses tutoriels maquillage stupéfiants, dignes de ceux des plus grandes youtubeuses actuelles, l'artiste maquilleur en devenir s'est créé une fanbase solide. Résulte de cette passion un look inévitablement androgyne qui, s'il charme de nombreuses internautes, n'est peut-être pas prêt à faire des émules. À l'heure où les marques destinées aux femmes se tournent timidement vers les hommes en proposant des poudres et des fonds de teint dédiés, quel rapport entretient le garçon lambda envers le maquillage ? Girls leur a posé la question.

François* : "Ça casse le côté viril"

"Pour moi, un homme qui se maquille se féminise, ou alors il a des problèmes de peau. Il n'y a que dans ce dernier cas que le maquillage peut devenir intéressant. Sinon, je suis plutôt contre. Je trouve que cela casse le côté viril, et que ce n'est vraiment pas utile.

C'est sûrement une question de traditions, mais je pense que les hommes et les femmes sont différents sur ce genre de choses. Le maquillage va mieux aux filles, il leur donne un côté séduisant, et tout simplement féminin. Un homme qui se maquille se féminise. Si je croise un garçon maquillé, je me dis d'abord qu'il est probablement homo, et ensuite qu'il a peut-être envie de cacher des imperfections.

Peut-être que si on transpire beaucoup ou qu'on a un problème de peau, on peut envisager un peu de fond de teint. Même si dans mon cas, cela ne me viendrait pas à l'idée d'en mettre. Et du rouge à lèvres, du rimmel ou du vernis, c'est no way."

Théo* : "C'est quand même plutôt réservé aux femmes"

"Cela dépend de son utilisation. Sur un mannequin ou un chanteur de rock, le maquillage peut amener une touche artistique. Dans d'autres cas, un mec peut se maquiller s'il est un peu efféminé ou s'il a des défauts à cacher. Si je croisais un mec maquillé en soirée, je n'y prêterais pas attention. Je serais peut-être un peu moins à l'aise s'il arrivait sur-maquillé, si on sentait qu'il voulait être vu.



Après, si tous les hommes décidaient de se maquiller demain, cela me poserait problème. Le maquillage est quand même plutôt réservé aux femmes. Ce n'est en tout cas pas l'image que j'ai de l'homme. Même si chez certains, le make-up peut favoriser un certain charisme. C'est comme une fille qui s'habillerait un peu gothique : ce style va bien à certaines. D'autres, non. J'ai déjà porté un tout petit peu de fond de teint pour cacher un bouton, mais c'est tout.

Balthazar* : "Si l'alternative, c'est la chirurgie, le maquillage reste soft"

"Une fois, j'ai vu une vidéo sur Internet dans laquelle quelqu'un se maquillait en princesses Disney. C'était hyper bien fait. Lorsque ma copine m'a dit qu'il s'agissait d'un garçon, j'ai halluciné. Que des mecs se maquillent, je m'en fous. Personnellement, cela ne me viendrait pas à l'idée de le faire. Et quand je vois l'argent que ma copine dépense...



Je comprends l'envie de se sublimer. Et si l'alternative c'est la chirurgie, le maquillage reste soft. Mais si tous les garçons commencent à se maquiller, je trouverais cela dommage. J'ai le même avis pour les femmes d'ailleurs : personne n'a besoin de se maquiller tout le temps.

Jocelyn* : "J'aurais tendance à associer ça à du militantisme"

"Je ne pense pas que le maquillage doit être réservé aux filles. Il existe pour s'améliorer. Certains maquillages sont cependant très connotés 'féminin'. Si je voyais un mec avec du verni ou du rouge à lèvres, j'aurais tendance à l'associer à du militantisme. C'est aussi parce que la société nous a habitués à voir des femmes maquillées, pas des hommes.



J'ai déjà utilisé un peu de fond de teint pour cacher un bouton vraiment moche. Il doit y avoir une photo de moi avec du rouge à lèvre, quelque part : une copine qui m'avait maquillé en fin d'apéro."