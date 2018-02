Une Française sur trois a déjà été harcelée sexuellement au travail

publié le 28/02/2018 à 11:05

Il aura fallu le scandale Weinstein, deux maîtres mots sur Twitter, les #balancetonporc et #metoo, et une vague mondiale d'indignation pour que les langues se délient enfin sur les violences sexuelles, dans la rue, dans les transports, en privé ou au travail. D'autant que, selon un sondage Ifop pour le site VieHealthy.com, publié ce mercredi 28 février : près d'une femme sur trois (32%), en France, dit avoir été victime d'une forme de harcèlement sexuel au cours de sa carrière.



Gestes ou commentaires grossiers, propos obscènes, contacts physiques... Les formes verbales ou visuelles de harcèlement sont les atteintes les plus répandues, à commencer par les sifflements, gestes ou commentaires grossiers (34% des femmes interrogées disent en avoir été victimes au moins une fois), suivis des remarques gênantes sur la tenue ou le physique (27%).

24% des femmes disent avoir été victimes au moins une fois de contacts physiques légers, comme un effleurement des mains, des cheveux, du visage ou des jambes, et 13% de contacts de type "main aux fesses". Les pressions psychologiques visant à obtenir un acte de nature sexuelle constituent une pratique plus limitée, 8% des femmes disant les avoir subies.

Métier, physique, orientation sexuelle...

Le fait d'être célibataire, de résider dans une grande agglomération - notamment parisienne - ou d'être titulaire d'un contrat de droit privé aggrave les risques de harcèlement sexuel au travail, selon l'enquête. Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont quasiment deux fois plus nombreuses (40%) que les ouvrières (23%) à avoir déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail.



Le harcèlement physique touche plus particulièrement les femmes seules et minces. "31% des femmes maigres selon la définition de l’IMC déclarent avoir fait l’objet de contacts sur zones érogènes, contre moitié moins pour les femmes ayant un IMC normal (16%) ou étant en surpoids (13%)", détaille l'enquête. Et d'ajouter : "Elles sont 41% a avoir subi des effleurements légers, contre moitié moins (20%) de femmes obèses."



Enfin, l'orientation sexuelle peut également avoir un impact. Les travailleuses homosexuelles seraient ainsi, selon l'étude, plus touchées : 60% ont ainsi été harcelées au travail (contre 34% pour les hétérosexuelles).