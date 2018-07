publié le 30/07/2018 à 09:20

"L'enjeu est grave : c'est celui de la liberté des femmes de circuler librement dans l'espace public", déclare Marlène Schiappa, interrogée par Le Parisien. La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a annoncé que les premières verbalisations pour le harcèlement de rue pour l'automne. Marlène Schiappa précise que celui-ci sera puni d'une amende de classe 4, soit entre 90 et 750 euros.



En plus de la partie répressive, la loi prévoit aussi une partie préventive : "À la rentrée, nous déploierons ainsi une campagne massive (4 millions d'euros) contre le harcèlement", précise la secrétaire d'État. "Nous allons mettre toutes nos forces sur les quartiers dits de "reconquête républicaine", près des gares, des transports. Et ce, à Paris comme en Province. Il y a urgence. C'est la grande cause de ce quinquennat".

Pour ce qui est de l'identification des harceleurs, elle invite les témoins à se manifester. Selon Schiappa, le harcèlement doit être dénoncé non seulement par les victimes mais également ceux qui ont assisté à la scène. "Les victimes ne doivent plus porter seules la responsabilité du témoignage". Une règle qui vaut également pour les agressions ayant eu lieu "lors de la Coupe du Monde ou de tout autre événement".

La vidéo de l'agression d'une femme devient virale

Le projet de loi, qui doit être adopté en fin de semaine, arrivera quelques jours après l'agression d'une jeune parisienne, frappée pour avoir répondu à son harceleur. Les faits se sont déroulés dans le XIXe arrondissement de la capitale.

Sur les images capturées par une caméra de surveillance d'un restaurant, on y voit une jeune femme croiser un homme qui lui aurait asséné des remarques et des "grognements" auxquels elle a répondu.



Mécontent de la réaction de la jeune femme, l'homme s'énerve et commence par lui lancer un cendrier, avant de s'approcher d'elle et de la frapper au visage. L'agresseur n'a pas encore été retrouvé. Les témoins de la scène ont d'ailleurs accepté de témoigner en sa faveur. Le restaurant lui a également fourni les images de vidéosurveillance.