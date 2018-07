publié le 30/07/2018 à 17:30

Les internautes ont acclamé son message. Enceinte d'une petite fille, Hilary Duff a publié, ce jeudi 26 juillet, un message touchant sur son compte Instagram. La chanteuse et actrice américaine y raconte les désagréments de la grossesse, que vivent toutes les femmes enceintes.



Avec son compagnon, le chanteur Matthew Koma, celle qui a été révélée dans la série télévisée Disney Lizzie McGuire attend son deuxième enfant. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien avec ses fans.

Mais la jeune femme de 30 ans a voulu montrer que tout n'était pas tout rose quand on attend un enfant. Racontant le calvaire de la grossesse à ses 9 millions d'abonnés, elle a tenu à envoyer un message de soutien à touets les futures mamans.

"Les seins sont gros, le ventre est gros, le corps est gros. Oui... C'est dur la grossesse. J'envoie beaucoup d'amour à toutes les mamans qui donnent l'impression que cela ne demande pas d'efforts. C'est un voyage qui est vraiment difficile, mais tout aussi incroyablement spécial", écrit l'actrice sur Instagram.

"Je suis ravie d'avoir un peu de vie à l'intérieur et de rêver chaque jours à toutes les nouvelles aventures qui vont arriver, mais je ne peux même plus mettre mes propres chaussures", ajoute-t-elle. "Je n'en peux plus de me lever neuf fois par nuit pour aller faire pipi et de regarder dans le miroir ce corps bizarre qui n'est pas le mien en ce moment".



Elle conclut par quelques mots d'encouragement pour toutes les femmes enceintes : "Les femmes déchirent tellement, ceci est juste un petit mot pour me le rappeler et rappeler aux autres à quel point vous êtes fortes et belles ! On gère !"



L'actrice publie régulièrement des messages body positive sur son compte pour aider chacun à accepter son corps, comme ce post Instagram où elle raconte que son corps est plein de petits défauts car elle a été enceinte.



"Mon corps m'a donné le plus beau des cadeaux de ma vie : Luca, il y a cinq ans. Mon corps est en bonne santé et me permets d'aller là où je veux. Mesdames, soyons fières de ce que nous avons et cessons de perdre un temps précieux dans la journée en souhaitant être différentes, meilleurs et irréprochables", écrivait-elle en août 2017.