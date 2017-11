Laëtitia Milot est enceinte après des années de combat contre l’endométriose

publié le 15/11/2017 à 14:52

Plus qu’une bonne nouvelle, il s’agit là d’une victoire. Laëtitia Milot a annoncé sur les réseaux sociaux être enceinte de trois mois. Un heureux événement particulièrement réjouissant, d’autant plus quand on sait que l’ancienne actrice de Plus belle la vie, vedette de nombreuses fictions comme La Vengeance aux yeux clairs, souffre d’endométriose, une pathologie chronique encore méconnue, supposée bénigne, mais qui peut affecter la fertilité.



"C’est l’aboutissement d’un long combat, mais il n’est pas fini", avoue la comédienne dans un entretien accordé à nos confrères de Gala. Après avoir subi une opération compliquée en mars dernier, heureuse surprise : Laëtitia Milot apprend qu’elle est enceinte suite à une prise de sang demandée par son médecin.

Prudents, la future maman et son époux Badri ont préféré attendre avant de partager leur nouveau bonheur : "Nous avions des craintes (…) mais comme je ne peux plus vraiment cacher mon ventre qui s’arrondit…", avoue-t-elle au magazine en rassurant ses proches et ses fans. "Pour l’instant, tout va bien" affirme la star du petit écran, avant de préciser que sa gynécologue suit l’avancée de sa grossesse "mais pas davantage qu’une autre femme".

Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte! Continuons le combat contre l’endométriose! Merci pour votre soutien. #enceinte #endometriose #combat @endofrance Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 14 Nov. 2017 à 9h33 PST