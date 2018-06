publié le 01/06/2018 à 20:11

Une histoire peu commune. Brianna Williams, une américaine de 24 ans, vient d'obtenir son diplôme de l'école de droit de Harvard. Et non seulement elle a réussi à être diplômée d'une des universités les plus prestigieuses du monde, mais elle a passé un de ses examens sous péridurale, alors qu'elle était sur le point d'accoucher.



"J’ai commencé le travail en avril (2017) durant mes examens finaux, se souvient-elle. J’ai immédiatement demandé une péridurale pour que mes contractions n’interfèrent pas avec mon diplôme de droit familial. Et, les larmes aux yeux, j’ai terminé" a-t-elle raconté sur son compte Instagram. Pour illustrer, une photo d'elle, le jour de sa remise de diplôme avec sa petite Evelyn dans les bras.

Cet examen lui a permis d'intégrer sa dernière année de droit, mais le challenge de cette mère célibataire était loin d'être terminé. "J'ai parfois été tellement fatiguée mentalement et émotionnellement que je n'ai pas quitté mon lit (...) Ce n'était pas rare de me voir foncer dans le bureau du Doyen avec Evelyn dans sa poussette, en demandant s'il était possible de la garder jusqu'à la fin des cours" raconte-t-elle.

Aujourd'hui, Briana Williams travaille dans un prestigieux cabinet d'avocat californien. Elle est membre du département des litiges mais a également assez d'autonomie pour "entreprendre plusieurs dossiers pro-bono". Une manière de continuer à promouvoir les causes qui lui tiennent à cœur, à savoir les femmes et les communautés noires défavorisées.

Harvard aide les étudiants avec un enfant ou qui en attendent un. Le campus offre ainsi deux garderies, et propose plusieurs options de garde dans les environs. Pour celles qui doivent accoucher pendant les examens, Harvard précise que du matériel adéquat peut être prévu.