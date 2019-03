FAT IS NOT A CRIME !

Quand tu tapes grosse sur Instagram, tu reçois un message d'avertissement !

Nos corps ne violent aucune lois.

Ne nous invisibilisez pas plus que nous ne le sommes déjà.#fatisnotacrime #grossophobie #discrimination #fatphobia #fatisnotaviolation #ONNPG pic.twitter.com/9PzIYZWhKJ