publié le 25/03/2019 à 11:16

23,7%, c'est le pourcentage d'écart de revenu salarial moyen entre femmes et hommes pour l'année 2018 (pour tous métiers et temps de travail confondus). Ce pourcentage, multiplié par le nombre de jours ouvrés en 2018 - 253 - montre selon les calculs de l’association Business & Professional Women (BPW) que les Françaises doivent travailler en moyenne 59 jours de plus que les Français pour gagner le même salaire.



C'est pourquoi, en 2019, l'Equal Pay Day (ou Journée de l’égalité salariale) a été déterminée ce lundi 25 mars par l'association présente dans une dizaine de "clubs" en France. Pour cette onzième édition, BPW a choisi pour thématique "La voie des femmes dans les arts et la culture".

"Nous souhaitons informer tous les Français, quel que soit leur genre, leur âge, ou leur profession, et les inviter à se mobiliser pour et par les femmes", explique dans un communiqué Valentine Viard, présidente de BPW Paris. "Nous nous sommes attelées à donner du sens à chaque moment, à chaque intervention et au choix de chaque partenaire de cette journée."

Ce lundi 25 mars en effet, des événements sont organisés dans la capitale française pour mettre à l'honneur les Françaises qui œuvrent dans la culture avec par exemple une soirée où la pianiste Delphine Bardin jouera uniquement des œuvres de compositrices.

Quelles solutions pour mettre fin aux inégalités ?

Pour mettre fin aux inégalités salariales en France, l'association BPW Paris propose plusieurs propositions concrètes parmi lesquelles : la publication d'un baromètre de l'égalité salariales ou la signature d'un manifeste intitulé : "Pas de femmes, pas de débat". BPW Paris soutient également la mise en place de l'index de l'égalité professionnelle instauré par le gouvernement en début d'année.



C'est ce même index qui est pourtant critiqué par plusieurs associations et militantes pour les droits des femmes. Ces dernières, comme Caroline de Haas par exemple, le jugent inutile dans la lutte contre les inégalités et expliquent même que, selon elles, ils protègent les grandes entreprises.

Depuis le 1er mars, les sociétés du CAC 40 doivent publier leur indice égalité professionnelle, un chiffre qui permet de dire si elles sont dans les clous ou pas.

Devinez quoi ? Selon cet indice, conçu par @gouvernementFR, 97% des grandes entreprises respectent l’égalité.

LOL ¿¿ — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 3 mars 2019