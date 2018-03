Steven Spielberg, homme engagé qui "croit en l'égalité à Hollywood"

Kate Capshaw et Steven Spielberg ont financé la fondation "Time's Up" dès son lancement

publié le 23/03/2018 à 09:52

L'égalité des genres à Hollywood est une nécessité. Steven Spielberg, réalisateur qui n'a plus rien à prouver dans le monde du cinéma, a confié à RTL, à l'occasion de la sortie de son prochain film Ready Player One, qu'il était un homme engagé pour l'égalité et les droits des femmes.



"Avec mon épouse (l'actrice américaine Kate Capshaw, ndlr.), nous avons fait partie des premiers à nous manifester pour financer Time's Up", l'association lancée par plus de 300 femmes influentes à Hollywood à la suite des révélations de l'affaire Weinstein.

Le réalisateur américain explique à RTL qu'un projet comme celui-ci, "une organisation qui les défend gratuitement", aurait pu permettre à de nombreuses femmes de se manifester et de se confier sur le harcèlement ou les agressions qu'elles auraient subi par le passé.

Une révolution pour les 10 années à venir

Pour Steven Spielberg, il est important de souligner que "Time's Up va aider légalement des femmes travaillant dans des fermes ou des usines dans tout le pays. Il ne s'agit pas de femmes célèbres", a-t-il insisté avant d'ajouter que la révolution #MeToo "ne doit pas se contenter de faire les gros titres de la presse pendant six mois. Elle doit se poursuivre pendant les dix années à venir."