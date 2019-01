publié le 24/01/2019 à 07:59

Elle se fait rare dans les médias et sa parole est écoutée par les grands de ce monde. Christine Lagarde a accordé à RTL sa seule interview à un média français depuis le sommet économique de Davos, en Suisse. Pour la première fois, elle a accepté de commenter la crise des "gilets jaunes" et s'est montrée plutôt optimiste sur la tenue du grand débat national.



"C'est en train de se transformer en un vrai dialogue, en un effort collectif et coopératif pour trouver des solutions. Ce processus-là peut faire école, cela peut être bénéfique même si c'est laborieux et que ça ne va pas tout changer d'un seul coup", estime Christine Lagarde. "Si cela peut contribuer au 'mieux-être' d'un certains nombre d'acteurs, alors évidemment, ça sera bénéfique pour l'économie", a-t-elle poursuivi.

La présidente du FMI a également été interrogée sur la gestion de la crise par Emmanuel Macron, qu'elle ne veut pas juger. Mais est-ce que le chef de l'État a encore la confiance des investisseurs mondiaux comme l'an dernier, ou bien l'image du Président réformateur a-t-elle pâli à l'international ? "Je ne dirai pas ça", affirme Christine Lagarde, qui dit avoir rencontré un "certain nombre de patrons de grandes entreprises qui investissement et créent des emplois partout dans le monde". "Leurs projets de développement en France ne sont pas mis au placard", assure-t-elle, avant de conclure : "On croit encore en la France".