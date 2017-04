publié le 06/04/2017 à 07:15

La "peau d'orange" une appellation presque mignonne pour un phénomène qui l'est nettement moins. La redoutable cellulite, contre laquelle des millions de femmes se battent chaque jour à grands coups de crèmes, d'outils barbares et d'abdominaux fessiers, constitue pour beaucoup un tue-l'amour particulièrement haïssable. D'autant que cette malédiction est presque exclusivement féminine : selon la dermatologue Jennifer Lucas, interrogée par le Huffington Post, 80 à 98 % des femmes seraient concernées, contre 10 malheureux pourcents chez leurs congénères masculins.



Néanmoins, ils se pourrait que ce qui vous apparaît comme une terrible disgrâce ait valeur de détail aux yeux de votre partenaire. Et si la cellulite, aussi vilaine qu'elle vous semble, laissait votre compagnon plutôt indifférent ? Pour savoir si vous vous faites du mouron pour pas grand chose, Girls a demandé à trois garçons s'ils prêtent vraiment tant d'attention aux imperfections de votre épiderme.



Dylan : "Elles complexent plus que nous ne regardons"

"Je ne fais pas vraiment attention. Cela m'est déjà arrivé de remarquer de la cellulite alors que je faisais l'amour avec une fille mais je ne me focalise pas là-dessus. Par contre, j'admets que si elle avait une peau d'orange très prononcée, cela pourrait me déplaire. C'est comme d'avoir du gras sur le ventre ou les seins qui tombent.

En revanche, il est tout aussi certain que l'importance qu'elles attachent à la cellulite est bien plus grande pour elles qu'elle ne l'est pour moi. Et je pense que c'est applicable à beaucoup de filles et à beaucoup de parties de leurs corps : souvent, quand elles s'inquiètent d'une imperfection, elles complexent bien plus que nous ne regardons."

Fabien : "Ça m'est égal"

"Je ne regarde vraiment pas du tout. À la plage par exemple, si je regarde une fille je ne m'attarde absolument pas sur sa cellulite. Je ne saurais même pas dire si j'ai déjà couché avec une fille qui en avait beaucoup, tellement ça m'est égal.

Je suis bien plus attentif à la silhouette d'une fille qu'à sa cellulite Fabien Partager la citation





Je suis bien plus attentif à la silhouette d'une fille qu'à sa cellulite. Du coup, je ne comprends pas pourquoi la peau d'orange prend une telle importance pour certaines d'entre elles. Mais ça ne me choque pas : j'ai l'impression que les femmes ont toujours un complexe avec leur corps. Je les trouve très rarement fondés. C'est comme pour les genoux : elles disent tout le temps qu'elles les trouvent moches. Alors que franchement, les genoux, on s'en fout."

Yohan : "Toutes les filles en ont"

"Bien sûr que tu regardes la cellulite. Ou en tout cas, tu la vois. Ce n'est quand même pas très beau. Mais c'est normal et tu ne peux pas le reprocher : toutes les filles en ont et je ne crois pas qu'il y ait de moyens très efficaces pour lutter contre.



Je comprends qu'elles se stressent à ce sujet-là, mais ça ne sert à rien d'en faire une psychose. De toute façon, c'est peine perdue : la cellulite est universelle. Même si ça déplaît, c'est comme ça. Cela fait partie des petits défauts avec lesquels il faut composer."



Tous les prénoms ont été modifiés.