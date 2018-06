"Homo sapienne", "Celle qui a dit fuck" : 9 livres à glisser dans votre valise cet été

publié le 12/06/2018 à 09:01

S'instruire, rêver, oser... La lecture a ce quelque chose de magique qu'elle nous permet de faire une pause dans le temps, de plonger dans un nouvel univers et d'apprendre sur l'histoire ou le monde qui nous entoure.



Alors qu'arrive l'été, ce moment où l'on ralentit le rythme, où l'on rêve de longs après-midi à ne rien à faire allongée sur la plage ou dans une chaise-longue à l'ombre des rayons du soleil, vous souhaitez glisser dans votre valise un ou deux livres dans lesquels vous immerger.

Que vous soyez une grande amatrice de fiction ou plutôt du genre à profiter de la saison estivale pour lire des ouvrages axé sur le développement personnel, cette liste de nos livres préférés paru ces derniers mois devrait vous donner envie de faire un peu de place entre vos maillots de bains, sandales et vêtements d'été.

Pour plonger dans un monde (presque) fictif

Homo sapienne, de Niviaq Korneliussen (édition La peuplade) : ce premier roman raconte le quotidien croisé de cinq jeunes vivant dans la ville de Nuuk, capitale du Groenland. Entre quête d'identité, récit amoureux, et éclatement des tabous, le récit de Niviaq Korneliussen, couvert de bonnes critiques, tient de l'universel tant il décrit le soulèvement d'une génération qui n'en peut plus de correspondre aux idéaux et stéréotypes imposés par la société.



The Hate You Give, d'Angie Thomas (édition Nathan) : finaliste du prestigieux National Book Award (le Goncourt américain), ce premier roman cristallise les enjeux derrière les violences policières dans le pays de Donald Trump à travers l'histoire de Starr, une adolescente noire de 16 ans vivant dans un quartier malfamé des États-Unis et qui voit l'un de ses meilleurs amis, tué sous ses yeux par un officier blanc.



Guerres des gangs, racisme et pauvreté rythment cette fiction qui résonne avec l'actualité et le mouvement "Black Lives Matter". Une manière de découvrir ce qui se cache derrière les gros titres des journaux et ce qu'ont pu vivre les familles d'un Trayvon Martin ou d'un Michael Brown.

Pour réveiller la militante qui sommeille en vous

Les Glorieuses, de Rebecca Amsellem (édition Hoebeke) : la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses a pris la plume pour raconter en vingt chroniques son parcours de militante engagée pour l'égalité et les droits des femmes. Tout y passe : sororité, confiance en soi, consentement, intersectionnalité... le tout dans un ton accessible pour un texte truffé de références littéraires à potasser tout l'été.



Ni vues ni connues, par le collectif Georgette Sand (édition Hugo Document) : vous le savez, les femmes ayant marqué la littérature comme les sciences ont longtemps été invisibilisées du grand public. Le collectif Georgette Sand a décidé de rendre justice à ces oubliées de l'histoire avec cet ouvrage qui vous permettra de faire connaissance avec Tomoe Gozen, une "samouraï indomptable", Sappho, une poétesse grecque ou encore Nannel Mozart, sœur de également compositrice au "talent étouffé par la censure familiale".



Faire battre le cœur du monde, Cyrielle Hariel (édition Les Liens Qui Libèrent) : la journaliste et chroniqueuse spécialisée dans l'économie sociale et solidaire poursuit sa mission d'éveiller les consciences à un monde plus éthique et responsable dans ce livre où elle raconte son enfance entre deux maisons, la découverte de sa malformation au cœur et sa renaissance, lors d'un voyage humanitaire auprès du peuple Rohingyas. Un ouvrage pour s'inspirer avant de soi-même contribuer à faire avancer le monde dans la bonne direction.

Quel livre avez-vous envie de glisser dans votre valise cet été ? Crédit : Unsplash/João Silas

Pour s'atteler à ses devoirs de vacances

Libérez la badass qui est en vous de Julie Van Grol (édition Charleston) : comme son sous-titre l'indique, ce "cahier d'activité" va "vous révéler". Son présupposé est simple : c'est en libérant votre créativité que vous allez pouvoir prendre le pouvoir sur votre vie, le tout en étant aidé de figures de l'art comme la Japonaise Yayoi Kusama ou la chanteuse, auteure et poétesse américaine Patti Smith, en passant par des femmes ayant contribué au développement du monde telles qu'Ada Lovelace ou Angela Davis. Une manière de s'approprier leurs parcours et de créer le vôtre avant de partir à la conquête du monde !



Celle qui a dit fuck, d'Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage (éditions Solar) : dans ce "journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête", découvrez l'univers d'Alice, 33 ans, qui n'en peut plus de sa quête de la perfection et qui décide de l'envoyer valser au profit du sacro-saint lâcher-prise. Cet ouvrage, écrit par les fondatrice de Holi Me, newsletter dédié au développement personnel, est une illustration simple et efficace de nombreuses pratiques permettant d'améliorer sa vie au jour le jour. Reste plus qu'à vous les approprier avant de les appliquer pour la rentrée !

Une publication partagée par HOLI ME (@holime_officiel) le 25 Mai 2018 à 5 :57 PDT

Les inclassables

Lettre à l'ado que j'ai été, sous la direction de Jack Parker (édition Flammarion) : l'auteure du Grand mystère des règles a eu une brillante idée, celle de demander à plusieurs personnalités (Sophie Riche, Marion Seclin, Diglee ou encore Ovidie) d'écrire une lettre à celle ou celui qu'elle ou il était étant ado. Résultat ? Vingt-huit lettres qui parlent de mal-être, de passion, d'échecs ou d'espoir et qui nous rappelle qu'à cet âge ingrat, rien n'est définitif. En bonus : l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Marion La Main Tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire.



La guide de voyage : Paris, de Charlotte Soulary : il est toujours plaisant de flâner dans la ville Lumière tant ses rues et bâtiments réservent encore de nombreux secrets. Que vous soyez Parisienne ou non, que vous ayez prévu de visiter la capitale durant l'été ou que vous ayez envie de jouer à la touriste dans votre ville, ce guide (ou peut-être devriez-nous écrire "cette guide") est fait pour vous. Car en plus d'énumérer les incontournables comme les recoins cachés, Charlotte Soulary a pris soin de semé tout au long de son ouvrage des références à des femmes ayant fait l'histoire de la ville comme de la France. Un(e) guide à prendre avec soi pour redécouvrir Paris sous un nouveau jour plus féminin.