publié le 16/02/2017 à 11:51

Non, le "Banana Bun" n'est pas un burger sucré ou un dérivé du banana split. Il s'agit du nom que l'on donne à une nouvelle tendance coiffure : un chignon bas, à peine attaché, savamment négligé. Son petit nom en VF : le "chignon banane".



Selon les statistiques de Pinterest, et rapporté par le site Byrdie, spécialiste des tendances beauté, 68% des Françaises cherchent sur ce réseau social de partages de photographies des coiffures "en bataille" et "faciles". Oubliez le "messy bun" ou le "chignon négligé" (tendance beauté de l'année 2013) et découvrez le "chignon banane", la nouvelle coiffure qui monte. Le chignon banane est différent de ce dernier parce qu'il est plus long et positionné plus verticalement.

Amanda Switzer, porte-parole de Pinterest citée par Byrdie, explique que le chignon banane est tout simplement une version encore plus négligée de la banane ("French twist", en anglais) et si situe en bas du cou. "Enroulez vos cheveux, piquez quelques épingles, et vous êtes parée d'un look chic, stylé et sans effort", assure l'experte beauté. À vos épingles !