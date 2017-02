publié le 14/02/2017 à 09:05

Tous les ans c'est le même soupire. À quelques jours de la fête la plus commerciale de l'année, cette question qui se répète : "Et toi, tu fais quoi pour la Saint-Valentin ?" "RIEN !", répondrez-vous cette fois-ci. En lettres capitales, oui. Car pour une fois, la Saint-Valentin, on laisse passer. On la laisse aux autres.



En 2017, personne ne nous forcera à nous apprêter pour notre copain ou copine le soir du 14 février. Personne ne nous forcera non plus à nous épiler, nous maquiller, nous affamer pour rentrer dans la robe de l'an dernier, ni à absolument trouver quelqu'un pour passer la soirée à deux, surtout mal accompagnée.

Pour dire enfin non à la Saint-Valentin (et arrêter de faire de l'amour un objet du capitalisme), la rédaction de Girls vous a listé plein de bonnes raisons. Vous n'aurez plus qu'à choisir.

1 - C'est une fête commerciale

C'est l'une des raisons les plus évidentes et courantes de ne pas célébrer la Saint-Valentin : c'est une fête commerciale. Peut-être avez-vous déjà entendu mille et une fois cet argument, il n'en demeure pas moins vrai. Le jour de la Saint-Valentin, c'est comme si la société vous obligeait à acheter toujours la même chose : chocolats en forme de cœur, bouquets de fleur, dîner en amoureux... en plus d'en faire un peu trop niveau marketing. Entre les décorations en magasins et les publicités à la télévision, la soi-disant fête des amoureux est partout, elle prend toute la place.

Les stickers en forme de cœur poussent sur les vitrines comme le mot "Soldes" en janvier, et rappellent aux célibataires à quel point leur solitude sera d'autant plus grande le jour où tous les amoureux seront réunis. Un envahissement de l'espace visuel public qui ne lâche pas d'une semelle. Même Snapchat et Messenger s'y sont mis, quatre jours avant le Jour J !

2 - Vous ne savez même qui est ce Valentin

Tout ça pour quoi ? Tout ça pour qui ? Savez-vous seulement qui est ce fameux Valentin dont le sacrifice demande tous les ans que l'on se plie en quatre pour faire plaisir à l'être aimé ? Pour commencer, il ne serait pas un seul personnage historique, mais plusieurs. L'origine est assez floue à en croire les sites d'histoire. Certains comptent 7 saints se prénommant Valentin et qui sont tous célébrés le 14 février.



Mais on retient particulièrement l'attention puisqu'il est considéré comme le saint patron des amoureux. Il s'agit, comme pour la plupart des saints du calendrier, d'un homme, notamment un prête, qui vivait il y a fort longtemps et qui se prénommait donc Valentinus. Comme la plupart des saints, il a été un martyre de la religion chrétienne. Sous Claudius, il mariait les soldats en cachette car ils étaient à cette époque obligés de rester célibataires. Il aurait été arrêté un certain 14 février.

3 - Tout coûte plus cher

Maintenant que vous savez d'où vient la tradition, devenue un véritable fond de commerce pour de nombreux domaines financiers, il faut vous redonner d'autres arguments pour ne pas la fêter. Même si l'on doute que cette dernière information vous donne envie de célébrer un prêtre mort il y a près de 1 800 ans. L'argent devrait encore vous convaincre à rester chez vous le jour J. Car bizarrement, le 14 février, tout semble coûter plus cher. En tout cas tout ce dont vous avez besoin pour la fêter.



Chocolats encore, fleurs évidemment, bijoux, cravates... À croire que gentillesse est synonyme d'argent ? Pourtant, on ne répète jamais assez que "c'est l'intention qui compte", si ? Rien y fait, plus le temps passe, plus on a l'impression que le cadeau doit être cher pour "faire sérieux". Laissez-tomber les dépenses inutiles. Du moins pour le 14 février.

4 - C'est un soir de (gros) match !

D'autant que ce soir-là, il y a un autre événement bien plus important, pour vous, pour elle, pour lui, pour nous, pour eux. Il s'agit de la rencontre sportive entre le PSG et le FC Barcelone. Deux équipes de football de haut niveau qui promettent un match redoutable. Surtout qu'il est loin d'être amical. Il s'agit du match aller pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Si vous êtes fan de foot, vous savez bien que vous ne pourrez pas louper ce rendez-vous. Si votre moitié est fan de foot, vous ne pouvez pas lui faire rater ce rendez-vous. Vous pourriez même faire mieux : lui offrir une place au parc des Princes pour vivre l'événement en direct des gradins, aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi et Nicolas Sarkozy et pour narguer Manuel Valls. Peut-être qu'avec un geste d'amour si généreux, il ou elle vous rendra la pareille en vous invitant au match retour à Barcelone, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme...

5 - Vous n'avez pas besoin de ça pour prouver votre amour

Puis avez-vous besoin que l'on vous dise à quelle date célébrer votre amour ? Avez-vous besoin de tous ces clichés sur le couple pour prouver à l'autre que vous avez besoin d'elle ou de lui, que sa présence est indispensable à votre vie, que son absence créerait un vide indescriptible dans votre quotidien, que chaque minute sans cette personne est une minute perdue ? La réponse est évidemment non.

6 - Soyez à la mode, soyez anti-système

Au lieu de suivre tous ces moutons qui vont se dévorer le visage en plein restaurant sans aucune retenue ni pudeur, faites différemment. En ce moment, les politiques français et internationaux nous prouvent que la mode est à l'anti-système, alors à votre tour, soyez anti-système ! Faites comme Kate et William, passez la Saint-Valentin loin l'un de l'autre.

7 - Fêtez votre amour tous les autres jours de l'année

Car il y a 364 autres jours dans l'année pour vous dire des mots doux et vous échanger des bisous les yeux dans les yeux. C'est bien plus romantique de lui offrir des fleurs au moment le plus inattendu. C'est bien plus agréable de recevoir un cadeau de sa ou son partenaire en surprise. Avec le 14 février, rien n'est vraiment surprise. Et puis quand on s'attend à quelque chose, on est souvent déçu.

8 - Ne pas cracher son bonheur aux visages des autres

Qui a envie de vous voir en train d'échanger votre salive en public ? Le 14 février, impossible d'aller tranquillement au restaurant sans croiser une tonne de couples transits d'amour qui se bavent mutuellement dessus. Inévitablement, l'appétit est coupé, votre soirée est gâchée.

Même combat au cinéma où les bruits de bouches humides qui se lient entre elles vous déconcentrent inévitablement du film que vous tenter de regarder avec attention. Les célibataires n'ont pas besoin que vous leur rappeliez qu'ils le sont, ils le savent déjà très bien, merci pour eux.

9 - Célibataire ? Pas besoin de vous convaincre

D'ailleurs, pour les célibataires, il n'y aucune raison d'envier les couples. Ne vous mettez pas avec n'importe qui juste pour ne pas être seule. Vous trouverez bien un ou une ami(e) prêt(e) à partager ce moment de solitude avec vous. Et au lieu de vous morfondre, réjouissez-vous d'être célibataire. Pensez à tous ces couples qui vont s'engueuler ce soir-là pour un cadeau pourri ou une poubelle pas sortie, un lave-vaisselle pas vidé, une cuvette des toilettes encore levée... La liberté est à vous. Alors mardi soir, sortez (couvertes) !