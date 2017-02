publié le 20/02/2017 à 15:10

"Aujourd'hui, tu aurais fêté tes 50 ans. Tu es aimé et tu nous manques. Merci de m'avoir donné le cadeau de la vie. À jamais ta fille, Frances Bean Corbain." C'est en ces mots que la fille unique de Kurt Cobain et de Courtney Love a rendu hommage à son père sur son compte Instagram.



Un message écrit à la main et posté ce lundi 20 février, 50 ans jour pour jour après la naissance de Kurt Cobain, chanteur et guitariste du groupe Nirvana, mort dans des conditions obscures le 5 avril 1994 à Seattle, aux États-Unis.

Lorsque le chanteur décède, Frances Bean Cobain n'a que 2 ans et grandit donc dans l'absence d'un père. Élevée (entre autres) par sa mère, la chanteuse du groupe Hole, Courtney Love, la jeune femme de 24 ans a hérité de la fibre artistique de ses parents. La musique fait bien entendu partie de son quotidien d'artiste, mais Frances Bean s'illustre également en muse au style grunge et ésotérique. Portrait express en 4 points.

Une enfance chaotique

Frances Bean Cobain est née il y a 24 ans à Los Angeles. Fille unique de Kurt Cobain et Courtney Love, ses deux parrains sont des (rocks) stars : il s'agit de Michael Stipe, le chanteur du groupe de rock culte R.E.M. et de Drew Barrymore, actrice américaine connue pour ses excès d'enfant star (elle passe notamment par la case cure de désintox à l'âge de 13 ans, seulement).

Kurt et Courtney ne sont pas non plus des enfants de chœur, et une rumeur selon laquelle la chanteuse de Hole aurait consommé de l'héroïne pendant et après sa grossesse éloignent les jeunes parents de leur fille pendant quelques temps. Frances Bean ne profitera de son père que de quelques mois et se verra à nouveau éloignée de sa mère entre 2003 et 2005.

Une artiste à part entière

On peut supposer qu'ayant perdu son père à l'âge de 2 ans, Frances Bean a peu de souvenirs de Kurt (voire aucun). La jeune femme a cependant hérité de la fibre artistique de ses parents. Bien sûr, elle joue de la guitare elle aussi, comme en témoigne des photos publiées sur son compte Instagram, suivi par plus de 390.000 personnes.



Mais Frances Bean n'est ni musicienne, ni chanteuse. Si elle a choisi une carrière artistique, elle a décidé de laisser la musique à ses parents et de se lancer dans l'art du dessin, exposant plusieurs fois depuis 2010, à Los Angeles notamment. Sur son site officiel, la jeune femme partage ses œuvres. Sombre, cru, l'univers de Frances Bean a ce je-ne-sais-quoi de grunge et d'énervé. "La vie est nulle", "Je ne vous dois rien", peut-on lire sur plusieurs exemplaire. Bonne ambiance.

Un look grunge et bien étudié

Frances Bean a également hérité de la photogénie de sa mère, que l'on a pu voir, en 2013, en égérie Yves Saint Laurent et l'année dernière en muse de Marc Jacobs, au côté de Missy Elliot et Marilyn Manson. Un chemin également suivi par sa fille, propulsé nouveau visage de la dernière campagne printemps 2017 du créateur américain.



"Je représente ce qu'une fille standard, dans la moyenne ressemblerait en portant ces vêtements. Je crois que c'est pour cela que Marc m'a choisie", a confié la jeune modèle sur le site de Marc Jacobs. Attention toutefois, le prix des pièces de cette collection ne permet pas à n'importe quelle "fille standard" de s'offrir ces petites beautés (exemple avec cette robe à 2.400 dollars).

Une pointe de féminisme

Comme une grande majeure partie de la jeunesse américaine made in Hollywood, Frances Bean n'est pas une grande fan de la politique de Donald Trump. La jeune artiste était dans les rangs de la Women's March le 21 janvier dernier notamment, et laisse parfois entendre sur son compte Instagram qu'elle n'est pas d'accord avec le 45ème président des États-Unis.



Mention spéciale pour ses livres de chevets, partagés sur le réseau social : The Bell Jar, un roman de la poétesse américaine Sylvia Plath (1963), l'essai féministe de Betty Friedan (La Femme mystifiée, également publié en 1963 en anglais) et enfin les mémoires de Susanna Kaysen (publiées en 1993) : Girl, Interrupted.

