publié le 12/01/2017 à 11:36

Comme beaucoup d'entre nous, Jessica Alba est une femme pressée. Pour prouver qu'il est possible d'avoir bonne mine en quelques minutes et avec quelques produits, la star a participé à une vidéo sur la chaîne YouTube de la blogueuse américaine Marianna Hewitt. Elles se sont données comme défi de se maquiller en cinq minutes chrono en utilisant seulement des produits Honest Beauty, la marque de Jessica Alba.



La routine make-up de l'actrice se révèle très naturelle. Elle commence par appliquer une crème hydratante pour "protéger sa peau" puis unifie avec un peu de fond de teint. Anti-cernes, blush, fard à paupières, Jessica Alba applique la plupart de ses produits avec les doigts, l'astuce pour faire au plus vite. Un peu de mascara, un léger maquillage des sourcils, une bouche acidulée et la voilà enfin prête.

Ce n'est pas la première fois que l'actrice participe à un tuto beauté. En janvier 2016, Jessica Alba avait déjà tourné une vidéo avec Mariana Hewitt dans laquelle elle maquillait la blogueuse avec ses produits.