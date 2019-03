publié le 24/03/2019 à 06:54

"Il est mis fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Vanuatu, exercées par M. Robby Judes". C'est par ces mots parus dans le journal officiel le 20 mars dernier que le gouvernement a annoncé avoir démis de ses fonctions l'ambassadeur français de l'archipel depuis novembre 2018.



Depuis février dernier, ce dernier fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Robby Judes avait été convoqué en février au ministère des Affaires étrangères à Paris, pour être entendu par ses autorités de tutelle sur cette plainte déposée contre lui à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 14 février.

Selon la plaignante, une cheffe d'entreprise, les faits se seraient déroulés le 11 février lors d'une soirée organisée à l'occasion d'un sommet économique Nouvelle-Calédonie/Vanuatu, réunissant des chefs d'entreprises et des représentants politiques. Elle affirme que l'ambassadeur lui avait caressé les fesses à plusieurs reprises et lui avait demandé ses coordonnées.

Une autre version avancée par l'ex-ambassadeur

Auprès de nos confrères de La 1ère, Robby Judes s'est dit "victime d'un complot" et conteste les faits. "Cette personne que je ne connaissais pas m'a été présentée, nous avons échangé et lorsqu'elle est partie un peu avant tout le monde, elle m'a salué et tendu sa carte de visite sur laquelle est indiqué son numéro de téléphone portable", avait-il expliqué en février dernier.



Avant d'être nommé à l'ambassade du Vanuatu, Robby Judes avait occupé cette même fonction aux Comores entre 2014 et 2017, après avoir été conseiller diplomatique auprès du ministre des Outre-mer sous François Hollande Victorin Lurel, de 2012 à 2014.