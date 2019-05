publié le 22/02/2019 à 14:04

Le plaisir féminin est un sujet encore tabou dans notre société. Pour briser la gêne, Paris Première a mis les pieds dans le plat samedi 23 février en proposant un documentaire inédit, intitulé Sextoys, et si on vibrait ! à revoir sur 6play.



Ce dernier donne la parole à des femmes et des hommes sur le sujet du plaisir sexuel, en solitaire ou à plusieurs, et apporte des éclairages de spécialistes telles que la réalisatrice et écrivaine Ovidie ou encore l'entrepreneuse Christel Le Coq.

Outil de masturbation, d'éducation sexuelle, de médiateur entre les couples, le sextoy est aussi une arme puissante qui a émancipé les femmes de l'image du phallus tout-puissant, comme on peut le voir dans l'extrait ci-dessus.

"Il y a encore une très grosse confusion entre plaisir anal et orientation sexuelle", souligne Ovidie. "Ce qui est curieux car l'anus est la partie du corps la moins genrée, puisqu'on en a tous un. Mais il y a toujours cette confusion parce qu'on reste persuadé que la personne qui pénètre est la personne active et dominante (...) et que la personne qui est en position de réceptacle, un homme ou une femme, est censée est une personne avilie ou souillée", ajoute la réalisatrice.



Le documentaire aborde aussi d'autres nombreuses facettes de l'univers du sextoys avec par exemple une visite dans une maison clause un peu particulière. Pour le découvrir, RDV sur la chaîne Paris Première le samedi 23 février à 23h05.