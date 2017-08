publié le 14/08/2017 à 19:26

On le présente comme une révolution, mais il pourrait s'avérer plus dangereux qu'on ne le pense. L'autocollant Jiftip, commercialisé depuis peu, est la nouvelle tendance sexuelle présentée comme une alternative au préservatif. Ce sticker se place sur le bout du pénis afin de couvrir l'urètre et de retenir le sperme et l'urine lors des rapports sexuels sans perturber le plaisir.



Cet autocollant est toutefois inefficace... et surtout dangereux. Selon les professionnels de la santé, cet autocollant ne protégerait ni des grossesses non-désirées ni du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles.

Le 8 août, l'association AIDES, qui lutte contre le VIH a posté un message sur les réseaux sociaux, avertit que le Jiftip ne protégeait ni du VIH ni des autres IST. "Il n'y a aucune preuve suggérant que ce produit soit sûr ou efficace, et il pourrait être très pénible [...] nous recommandons d'éviter ce produit", affirme Natika Halil, directrice santé sexuelle du planning familial britannique, interrogée par The Sun.





Ce sticker présenté comme une révolution pr remplacer le préservatif ne protège pas du VIH/autres IST https://t.co/oOo7zwPxrd pic.twitter.com/8j2M6EdnWh — Association AIDES (@assoAIDES) 8 août 2017

La société ayant créé ce produit a décidé d'assurer ses arrières sur son site et confirme la dangerosité de son produit : elle indique dans sa Foire aux Questions (FAQ) que l'autocollant ne peut pas prévenir la grossesse, l'herpès ou les IST, ajoutant que "ce n'est pas un alternative aux préservatifs". Le préservatif reste donc à ce jour le seul moyen efficace et reconnu pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.