publié le 23/10/2017 à 07:15

Elle est comme son compte Instagram. Un concentré d'humour, d'autodérision, de sincérité, de sourires et de messages positifs, inspirants et parfois, bouleversants. Peut-être l'avez-vous croisée dans le métro parisien où son image apparaît sur les écrans publicitaires de la dernière pub de la marque de fringues ASOS, dont elle est l'une des égéries.



Peut-être l'avez-vous aussi croisée dans votre poste de télévision il y a quelques années, alors qu'elle était candidate finaliste de Nouvelle Star. Vous reconnaîtrez alors son grain voix, résolument pop, dans le freestyle qu'elle a récemment publié sur tous ses réseaux sociaux.

Un morceau (trop) court, qui reste en tête, que l'on a envie de fredonner en se levant le matin, sur le chemin d'une soirée entre potes ou en mode seflie, devant son téléphone pour se retrouver dans la story Instagram d'Yseult, une "artiste en développement", comme elle le dit elle-même.

Yseult, une "artiste en développement" Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

5 ans après "Nouvelle Star"

"J'ai envie de montrer le chemin que je suis en train d'accomplir pour réussir. À l'étranger, des artistes comme Katy Perry, Selena Gomez, Demi Lovato parlent de leurs difficultés ou de leur dépression. Ici en France, il ne faut pas trop en dire", explique-t-elle à propos de son compte Instagram, suivi par plus de 14.000 personnes.



Cinq ans qu'Yseult a quitté le plateau de la Nouvelle Star. "C'est long dans une vie de jeune fille !" Elle n'en revient pas elle-même. Comme s'il s'agissait d'une éternité. La candidate du show télévisé a bien grandi et n'a rien à voir avec celle qui se tient devant nous, assise à une table du café juste en face des locaux de Polydor, sa maison de disques.

Yseult1 Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

C'est ici qu'elle a rencontré l'année dernière Tilka, le producteur avec lequel elle travaille sur ses freestyle. "Il est l'eau, je suis le feu", explique-t-elle dans un grand éclat de rires. Ces rires communicatifs, ils seront si nombreux durant notre entretien.



Yseult est une artiste qui impressionne par son lâcher-prise, sa joie de vivre, son regard intense et concentré lorsqu'on lui pose une question. Depuis deux ans qu'elle écrit pour les autres (histoire de rappeler qu'elle n'est pas qu'une interprète mais également auteure-compositeure et qu'elle ne fait pas "que poser en petite culotte !").



Aujourd'hui, elle a "arrêté de réfléchir et de vouloir plaire à tout prix à tout le monde" pour faire ce qu'elle aime. Tout en prenant son temps.

La grosse de ton ancien bahu te passe le bonsoir. Y ¿¿ #Body #Curvy #Bodypositive #thickfit ¿ Une publication partagée par YSEULT (@yseult___) le 14 Mai 2017 à 10h25 PDT

Je n'ai pas peur de poster à propos de mes faiblesses Yseult, artiste Partager la citation





Si certaines personnes voient les réseaux sociaux comme un puis sans fond de frustrations, Yseult a conscience qu'il s'agit, pour elle, d'un outil bénéfique. "Ils m'aident à travailler sur moi-même, sur mon caractère, mon rapport avec les autres, à déterminer ce que je veux ou ne veux pas. Je n'ai pas peur de poster à propos de mes faiblesses ou montrer quand je me trouve sexy parce que je sais que ça aide d'autres personnes et ça m'aide aussi. La preuve : sinon je n'aurais jamais sorti mon freestyle !", explique-t-elle, avec fierté.

J'ai eu un gros coup de mou .. dernièrement et je me soigne tout doucement en écrivant des chansons. En prenant du temps pour moi même. Y — Yseult (@yseultofficiel) 17 juillet 2017

Yseult revendique son naturel, même si on a pu lui reprocher. "C'est comme pour la musique : appréhender et calculer, c'est être fake." Pas le temps pour ça, il y a trop à faire comme casser les codes de la pop et de la mode, par exemple. Une rengaine qui revient dans de nombreux messages postés par Yseult sur Instagram comme sur Twitter.

Fière de casser les codes de la mode, fière de la nouvelle campagne #Asos. Y pic.twitter.com/A2tiC5VdiB — Yseult (@yseultofficiel) 1 septembre 2017

Casser les codes

yseult-3 Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

"La pop ça a bercé mon enfance, c'est très bien", rigole-t-elle avant d'ajouter, plus sérieusement : "J'aimerais que l'on ouvre la porte à d'autres personnes ! Aujourd'hui il y a des Bibi Bourelly, Kehlani mais en France, c'est compliqué de casser les codes. Même si la mode commence à jouer le jeu !", s'enthousiasme-t-elle.



Avec Yseult, il y a peu de place pour le pessimisme. Elle croit au pouvoir de sa "génération", comme elle l'appelle. Celles et ceux "qui se donnent les moyens de réussir". Comme son père, dit-elle. Son modèle quand elle était gamine parce qu'il a réussi sa vie, qu'il l'a méritée en travaillant dur et au même titre que les Etta James, Otis Redding, James Brown, et autres artistes de la Motown qui l'ont toujours fait rêver.



Une petite voix nous souffle qu'il est enfin venu au tour d'Yseult de faire à son tour rêver son public.



Pour écouter le premier freestyle d'Yseult produit par Tilka, rendez-vous sur son compte soundcloud.

Premier single, "Ma Génération", à venir