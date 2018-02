publié le 09/02/2018 à 06:31

Dix-sept priorités pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est le premier résultat issu des consultations lancées le 25 novembre dernier par Make.org, plateforme indépendante de mobilisation citoyenne, à l'occasion de sa grande cause pour lutter contre ce fléau international.



400.000 internautes (51% de femmes, 49% d'hommes venant de toute la France) ont contribué sur la plateforme durant deux mois, postant 4300 propositions et votant plus d'un million de fois pour leurs idées favorites. Celles qui ont reçu le plus d'adhésion et d'engagement de la part des internautes ont remporté leur place pour passer à la deuxième phase de l'opération, qui débute ce vendredi 9 février : les "ateliers de transformation".

Des spécialistes, membres d'associations et partenaires de la grande cause sont invités à ces ateliers, dont le second aura lieu le 14 février. Objectif : transformer ces 17 priorités en 6 à 10 actions concrètes. Ces dernières seront révélées à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, puis mise en place par Make.org et les partenaires de l'opération dans un délai de deux à trois ans.

Selon les résultats de la consultation, la priorité numéro 1 des internautes est l'éducation. Trois grands axes de solutions ont également été dégagés par Make.org : la prévention, la protection et les réponses à l'acte.

Découvrez les 17 idées retenues

1. Renforcer les méthodes de signalement (numéros, applis, boutons SOS, boîtiers...)



2. Développer les lieux d’accueil et de prise en charge d’urgence des victimes



3. Créer un enseignement dédié dans les cursus scolaires et universitaires



4. Encourager et sensibiliser à l’intervention des tiers et témoins



5. Créer des groupes ou réseaux d’entraide entre victimes

En 2017, comme #LouiseMonot, plus de 100 personnalités s'engageaient pour dire Stop aux Violences Faites aux Femmes



En 2018, vous êtes chaque jour plus nombreux à faire vos propositions sur notre plateforme !



Rejoignez le mouvement ¿¿https://t.co/IPAnmdDXwC pic.twitter.com/vKmbkvywCl — Make.org (@Make_org) 10 janvier 2018

6. Revoir l'éducation sexuelle à l’école



7. Élever de la même manière les filles et les garçons



8. Former les personnels de la police et de la justice



9. Apprendre le self-defense aux femmes ou petites filles



10. Mettre en place l'égalité des salaires

#STOPVFF : voici la campagne de sensibilisation contre les #violencesfaitesauxfemmes que vous pourrez retrouver dans tous les transiliens à partir de cette semaine. Merci à la Région @iledefrance.



¿ Vous aussi proposez vos solutions ¿ https://t.co/Sq1akQl58q #consultation pic.twitter.com/yh6n8dltpl — Make.org (@Make_org) 10 janvier 2018

11. Lutter contre les fausses accusations et les caricatures



12. Faire en sorte que la Justice soit plus sévère et mieux appliquée



13. Briser la loi du silence et permettre aux femmes de dénoncer



14. Soutenir les enfants témoins de violences conjugales



15. Autoriser le signalement des violences par le médecin

16. Prendre en charge et sécuriser les victimes dès les premières violences / plaintes



17. Reconnaître les violences psychologiques au même titre que les violences physiques