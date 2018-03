À la veille de la Journée internationale des Droits des Femmes, la Tour Eiffel a affiché le message "Maintenant on agit".

publié le 08/03/2018 à 08:49

La Tour Eiffel illuminée à l'occasion de la la Journée internationale des Droits des Femmes. Le monument parisien s'est paré mercredi 7 mars du slogan "Maintenant on agit", nom du mouvement lancé à l'initiative de la Fondation des Femmes dans la lignée de #MeToo et #BalanceTonPorc.



Accompagnée de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et de différentes représentantes de la Fondation des Femmes, la maire de Paris Anne Hidalgo a pris la parole. "Notre combat n'est pas un combat contre, mais un combat pour", a-t-elle assuré sur le parvis du Trocadéro.

Le mouvement #MaintenantOnAgit, créé le 27 février dernier, a pour but de lutter contre les violences sexistes. Un appel aux dons a été lancé pour aider financièrement plusieurs associations féministes parmi lesquelles l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail, le Collectif Féministe Contre le Viol, l’Espace Femme Geneviève D et Prendre le droit.

"Après #BalanceTonPorc, après #MeToo, après le fait que les femmes aient parlé, qu'elles aient 'balancé' et même polémiqué, l'idée est de se dire que maintenant on est dans une autre phase", expliquait à Anne-Cécile Mailfert, la présidente de La Fondation des Femmes à Girls. "La parole des femmes s'est libérée mais cela partira dans tous les sens si ce n'est pas cadré".