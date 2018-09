publié le 06/09/2018 à 11:52

Cris et larmes de joie ont éclaté dans les rues des grandes villes indiennes. Jeudi 6 septembre, la communauté LGBTQ+ célèbre la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays, qui représente la deuxième nation la plus peuplée du monde avec 1,25 milliard d'habitants.



La cour suprême a jugé illégal un vieil article de loi condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe.



Cette disposition "était devenue une arme de harcèlement contre la communauté LGBT", a déclaré le président de la Cour suprême Dipak Misra. "Toute discrimination fondée sur la sexualité équivaut à une violation des droits fondamentaux", a-t-il ajouté.

Si l'homosexualité était, sur le papier, passible de prison à vie, dans les faits, les poursuites judiciaires pour relation sexuelle entre personnes de même sexe étaient rarissimes.

Des images diffusées à la télévision indienne montraient des militants de la cause homosexuelle pleurant des larmes de joie et tombant dans les bras les uns des autres durant la lecture du jugement.



Au Lalit Hotel à New Delhi, établissement de luxe propriété d'un activiste gay connu, les employés ont fêté la nouvelle dans le hall en réalisant une chorégraphie sur la chanson Scream & Shout de will.i.am.



"Je suis sans voix ! Ça a pris longtemps pour advenir mais je peux enfin dire que je suis libre et que j'ai des droits égaux aux autres", s'est enthousiasmé Rama Vij, un étudiant de Calcutta rassemblé avec des amis pour suivre la lecture du jugement à la télévision



Si une scène homosexuelle discrète mais vibrante existe dans les grandes villes d'Inde, comme Delhi ou Bombay, les rapports sexuels entre hommes ou entre femmes restent toujours très mal vus dans la société indienne. De nombreux Indiens, notamment dans les zones rurales où réside 70% de la population, considèrent encore l'homosexualité comme une maladie mentale.