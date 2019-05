VIDÉO - La boxeuse Sarah Ourahmoune sort son premier livre

publié le 09/05/2019 à 02:05

C'est ce que l'on peut appeler une femme d'exception. Sarah Ourahmoune, la boxeuse la plus médaillée de France sort un livre : Mes combats de femme. À 37 ans, elle évoque son chemin pour s'imposer dans un monde d'hommes.



En 1999, à 17 ans, elle intègre la toute première équipe de France de boxe féminine et décroche son premier titre de championne de France. Malgré les obstacles, neuf autres suivront. "La boxe chez les filles, ce n'était pas reconnu", déplore-t-elle. "On avait un statut de sportif de haut niveau, mais ça ne voulait presque rien dire". On lui répète que la discipline est un sport d'hommes, Sarah en brisera les carcans en boxant comme une femme.

Championne du monde en 2008, triple championne d'Europe entre 2007 et 2011, elle fait une courte pause en 2012 pour donner naissance à sa fille avant de revenir sur le ring pour participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Personne n'y croit, mais elle y décroche l'argent, devenant, parmi les moins de 51 kilos, la boxeuse la plus médaillée de France.

Pour faire découvrir ce sport qui a transformé sa vie, Sarah multiplie les casquettes : coach, entrepreneuse, conférencière, auteure, elle est aussi vice-présidente du Comité national olympique en charge de la mixité. Elle est également devenue marraine d'une opération caritative au bénéfice des enfants syriens.