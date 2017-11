publié le 21/11/2017 à 15:45

Elle demande à mettre "fin à ce mélange des genres". La fédération des Aveugles de France s'est déclarée lundi 20 novembre contre l'écriture inclusive. Pour elle, cette dernière donne une "langue illisible, incompréhensible" et "proprement indéchiffrable pour nos lecteurs d'écrans". "Pour nous (...), cette soi-disant langue inclusive est proprement indéchiffrable par nos lecteurs d'écrans", précise la fédération dans un communiqué rapporté par l'AFP.



La fédération parle ici de l'usage du point milieu. Ce dernier est une abréviation et permet de mentionner les genres féminin et masculin dans un même mot. Exemple : au lieu d'écrire les Français et les Françaises, on écrira en écriture inclusive abrégée : les Français·es.

Ce système de point n'est pas compréhensible par les logiciels permettant aux personnes aveugles de lire sur Internet ou un traitement de texte, notamment. Cependant, la fédération des Aveugles semble réduire l'écriture inclusive à ce seul point milieu. L'usage de ce dernier n'est cependant pas indispensable à cette manière d'utiliser la langue française.

Porter atteinte à une "cause noble"

Intervenant dans un débat qui agite actuellement le monde de l'éducation, des médias et des politique - puisque le premier ministre Édouard Philippe vient de bannir l'usage de l'écriture inclusive pour les textes officiels - , cette fédération de non-voyants et de malvoyants demande également "que soit mis fin à ce mélange des genres qui ne peut que porter gravement atteinte à une cause noble entre toutes mais qui serait ici bien mal défendue".



Elle ajoute : "S'il est un combat qui retient l'attention de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, c'est bien celui pour l'égalité des droits et des chances" mais "faire de la question de la construction de la langue un sujet qui aurait rapport avec une quelconque discrimination sexuelle, c'est là faire preuve d'une inculture incroyable et de confusion redoutable", conclut-elle, faisant écho aux critiques de l'Académie française.