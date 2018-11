L'Écosse va devenir le premier pays à enseigner les droits des LGBT+ à l'école

publié le 10/11/2018 à 20:15

C'est une première mondiale. L'Écosse va devenir le premier pays du globe à dispenser dans ses écoles des cours sur les droits des personnes LGBT+, a relaté le quotidien britannique The Guardian, vendredi 9 novembre.



Une réforme impulsée par les recommandations formulées par un groupe de travail sur la question. L'un des co-dirigeants de cette structure, Jordan Daly, s'est félicité de cette annonce dans les colonnes du quotidien : "C'est une victoire monumentale pour notre campagne, et un moment historique pour notre pays. (...) En ces temps incertains, cela envoie un message fort et clair aux jeunes LGBTI, selon lequel l'Écosse les considère."

Ce dernier a également salué le fait que cette avancée mettait un terme à une loi promulguée en 1988, qui faisait interdiction aux autorités britanniques de "promouvoir" l'homosexualité. Ce texte avait été abrogé en 2001 en Écosse, et deux années plus tard dans les autres pays du Royaume-Uni.