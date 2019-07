Mondial féminin : la pub très engagée de Nike diffusée après le match

publié le 08/07/2019 à 07:20

Les États-Unis célèbrent un nouveau titre mondial, son quatrième, dimanche 7 juillet. Une coupe du monde féminine de football placée sous le signe de l'engagement notamment à travers la figure de Megan Rapinoe.

Cette dernière a souvent été critiquée pour sa supposée arrogance, ses prises de position politiques contre Donald Trump (elle avait dit qu'en cas de victoire, elle n'irait pas à la "putain de Maison Blanche") et cela a souvent dérangé qu'une femme forte, lesbienne et fière de l'être puisse être une héroïne nationale. Sur les réseaux sociaux, les messages d'insultes ont été nombreux malgré la victoire.

Mais Megan Rapinoe a également été soutenue. De nombreuses supportrices, hier, se sont teint les cheveux en mauve, comme elle. Et son combat a été relayé par Nike, qui a diffusé un spot publicitaire très engagé à la fin du match.

"Je veux être comme Rapinoe quand je serai grand"

L'entreprise américaine diffuse régulièrement des films publicitaires très politiques, qui mettent en valeur les engagements, les combats des champions qu'ils soutiennent. Cette fois-ci, la vidéo fait défiler des photos en noir et blanc rythmées par un message presque crié. "Toute une génération de garçons et de filles vont dire 'Je veux être comme Megan Rapinoe quand je serai grand, et je vais être inspirée pour parler et gagner, et défendre des idées, et je crois que nous ferons entendre nos voix'".

This team wins. Everyone wins.



Victory is when we all win. It's only crazy until you do it. #justdoit @USWNT pic.twitter.com/pBU7UE2IEs — Nike (@Nike) 7 juillet 2019

Les images ne concernent pas que le sport, on voit également des pancartes de manifestations pour le droit des femmes. Le message dit ensuite : "Nous conquérons plus que les terrains de football, nous brisons tous les plafonds de verre". Une expression souvent répétée par Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016, le plafond de verre empêche les femmes d'aller plus haut.

Megan Rapinoe et Alex Morgan ont d'ailleurs attaqué la fédération américaine pour obtenir une meilleure rémunération : elles touchent presque trois fois moins que les hommes. Peu après le sifflet final et alors que des supporters dans le stade criaient "égalité salariale", le groupe de joueuses a publié un communiqué pour exiger une rémunération à la hauteur de leur palmarès.

Donald Trump a félicité l'équipe

Deux heures après, Donald Trump a finalement publié un tweet dans lequel il félicite l'équipe. "L'Amérique est fière de vous" publie-t-il. Le président n'avait envoyé pour le représenter à Lyon que la sous-ministre du Commerce. On ne sais pas encore s'il invitera les joueuses à la Maison Blanche. En revanche, une parade est organisée à New-York mercredi 10 juillet.



Le chef de l'État américain a été décrié lors de cette finale. Dans un bar, à Lyon, où un reporter de la chaîne Fox News était présent, des supporters ont chanté à tue tête "Fuck Trump". La scène a été relayée sur Twitter.

here's better quality pic.twitter.com/pecoFWGjMg — Sara Pearl (@skenigsberg) 7 juillet 2019