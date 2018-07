publié le 31/07/2018 à 16:14

C'est la première fois en 126 ans. La couverture du magazine Vogue va être réalisée par un photographe noir. Pour l'édition américaine du mois de septembre, c'est la superstar américaine Beyoncé qui prend les commandes. Pour ce numéro qui s'annonce exceptionnel, Vogue a confié à la chanteuse une liberté d'action et un contrôle sans précédent sur le prestigieux magazine, rapporte le Huffington Post.



Ce sera la première fois que l'emblématique rédactrice en chef, Anna Wintour, laissera autant de liberté à la personnalité choisie pour faire la couverture. Beyoncé pourra choisir la photo de une, celles accompagnant l'article, mais aussi écrire les légendes de ces illustrations.

La chanteuse a profité de cette opportunité pour faire un choix fort : demander à Tyler Mitchell, un photographe noir, de réaliser la photo qui fera la couverture.

Une première dans l'histoire du magazine, fondé en 1892

Ce sera la première fois dans l'histoire du magazine, fondé en 1892, qu'un artiste afro-américain sera chargé de cette tâche. Le jeune homme de 23 ans est déjà connu pour avoir réalisé des campagnes pour Marc Jacobs ou Givenchy, rappelle le New York Times.



"La raison pour laquelle un photographe noir de 23 ans se retrouve à photographier Beyoncé pour faire la couverture de Vogue Magazine, c'est parce que Beyoncé a usé de son pouvoir et de son influence pour lui obtenir cette opportunité", explique au Huffington Post une source qui connaît les détails de l'accord entre la star et le magazine. Anna Wintour choisit habituellement des photographes plus aguerris pour s'occuper de la couverture du magazine.