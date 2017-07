"À la recherche des femmes chefs", le docu qui va faire du bruit dans les cuisines

publié le 05/07/2017 à 07:15

Elles ne sont pas dans les guides, les classements des revues spécialisées, ni au programmation des festivals ou invitées lors des conférences sur la gastronomie. Pourtant, le monde de la restauration n'est pas en pénurie de femmes chefs. Loin de là, même.



Il suffit de pousser les portes des bistrots, brasseries ou restaurants de quartiers, pour découvrir qu'en cuisine les femmes s'affairent à leur métier : imaginer, créer et élaborer des plats pour éveiller les papilles gustatives des amateurs comme des spécialistes des saveurs.

C'est sur le terrain que Vérane Frédiani, la réalisatrice de À la recherche des femmes chefs, en salles mercredi 5 juillet, s'est d'ailleurs rendue compte que les professionnelles de la gastronomie étaient bien présentes dans ce corps de métier, confie-t-elle à Girls.



Ces femmes, Vérane Frédiani leur a donné la parole dans un documentaire qui raconte à la fois la trajectoire de celles qui ont réussi, les espoirs de celles qui étudient la gastronomie, et les coulisses d'un milieu où les hommes n'ont pas toujours envie d'abandonner certains privilèges acquis au cours des dernières années.

Au départ, Vérane Frédiani souhaitait écrire un film sur "la situation des femmes dans le monde professionnel". Elle venait de produire Steak (R)évolution de Franck Rivière. C'est pendant le tournage de ce documentaire que la productrice se rend compte de la difficulté des femmes à s’insérer dans ce milieu. Elle tient son angle d'attaque.



"La gastronomie concentre en XXL toutes les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées dans leur carrière et elle est un parfait exemple des dysfonctionnements aussi bien chez les hommes que chez les femmes du milieu", explique Vérane Frédiani tout en soulignant que la gastronomie "nous concerne tous". Puisque nous sommes tous amenés à nous mettre à table autour d'un bon repas ou à (tenter de) cuisiner pour soi ou ses proches.

Booster les femmes

Lorsque nous la rencontrons dans l'espace bibliothèque d'un hôtel du VIIIe arrondissement de Paris, deux jours avant la sortie de son film, Vérane Frédiani porte (fièrement) un t-shirt où il est inscrit en lettres colorées "Femme Future". La tenue adéquate pour répondre aux questions des journalistes lors de cette journée promo et présenter son documentaire le soir même en avant-première.



"Femme future" résume en grande partie la démarche de la réalisatrice, qui a mis deux ans à venir à bout de ce projet cinématographique, faute de financements. "Ma démarche n'est contre les hommes mais pour booster les femmes", assure Vérane Frédiani avant d'ajouter : "Quand on est une femme, on manque cruellement de modèles, et dans tous les domaines".



À la recherche des femmes chefs rétablit alors - à son échelle - la balance et incite les femmes (de la gastronomie mais aussi du cinéma ou de la Tech) à se mobiliser pour faire changer les choses.



Comment ? En répondant présentes aux invitations pour intervenir dans des salons et festivals, en profitant de sa (petite ou grande) notoriété pour inviter d'autres femmes à la table des conversations, et en étant dans un esprit de sororité.



À la recherche des femmes chefs, Vérane Frédiani, La Ferme Productions, en salles le mercredi 5 juillet

