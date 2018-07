DIAPORAMA - Le mariage surprise d'Emily Ratajkowski à New York

publié le 24/02/2018 à 16:02

Simple, basique. La mannequin britannique Emily Ratajkowski s'est mariée à New York (États-Unis) ce vendredi 23 février. Les noces avaient tout pour surprendre. La jeune femme, dans un élégant tailleur pantalon jaune, a épousé le producteur Sebastian Bear-McClard, qu'elle ne fréquente que depuis quelques semaines, selon le site TMZ. En annonçant son mariage, Emily Ratajkowski a également mis fin aux spéculations autour de sa rupture avec le musicien Jeff Magid.



La nouvelle a surpris par son aspect inattendu, mais elle a également dérouté les fans de la vedette par la sobriété de l'événement. Le mariage a été célébré dans la discrétion au City Hall - l'hôtel de ville - de la ville de New York. Étaient présents une poignée seulement d'invités, parmi lesquels l'ami d'Emily Rajatkowski Josh Ostrovsky, plus connu sur Instagram sous le nom de "The Fat Jewish".