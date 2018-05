Protections périodiques : une collecte pour les femmes les plus démunies

publié le 18/05/2018 à 11:55

Plus de 1.500 euros. C'est le coût estimé des dépenses liées aux règles, quand on additionne toutes les serviettes et les tampons, des produits de première nécessité, qu'une femme doit acheter au cours de sa vie pendant ses périodes de menstruations. C'est une somme importante, surtout pour les femmes les plus démunies.



Pour leur venir en aide, la Fondation des femmes organise, pour la deuxième année consécutive, une collecte de protections périodiques qui seront reversées à 15 associations qui accompagnent les femmes victimes de violences ou en situation de précarité. En France, 4,7 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté, souvent avec des enfants à charge, et parmi les 141.500 SDF, 38% sont des femmes.

Pour les aider, la Fondation des femmes appelle à la générosité. "Soyons solidaires : gérer ses règles ne devrait pas être un luxe", peut-on lire dans leur communiqué. Comment agir ? En donnant des paquets de tampons et de serviettes hygiéniques dans l'un des 32 points de collecte Monoprix, en Île-de-France ou en régions.

La collecte aura lieu les samedis 19 et 26 mai 2018, à l'occasion de la journée internationale d'action pour la santé des femmes, le 28 mai prochain. L'année dernière, cette opération a permis de récolter 30.000 produits d'hygiène féminine.