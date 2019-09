publié le 16/09/2019 à 14:44

"Fière de moi", "Mon corps, mes choix", "Toutes les tailles sont sexy". Une centaine de femmes mannequins, minces ou rondes, grandes ou petites, valides ou en situation de handicap, âgées de 18 à 65 ans ont défilé dimanche 15 septembre à Paris, près du centre Pompidou pour promouvoir le mouvement "body positive".

Devant la fontaine Stravinsky, des robes noires identiques ont défilé, symbolisant l'uniformisation imposée par l'industrie de la mode, jusqu'au moment où les mannequins les ont laissé tomber révélant des corps vêtus de lingerie. Elles ont été acclamées et applaudies par plusieurs centaines de badauds, touristes ou proches venus les soutenir.

Des hommes en sous-vêtements, loin eux aussi des canons habituels, ont clos le défilé. "Tout le monde a besoin de ce mouvement !", a déclaré à l'AFP Georgia Stein, hôtesse de l'air franco-allemande et mannequin "grande taille" initiatrice des défilés intitulés "All Sizes Catwalk" (Le défilé de toutes les tailles, NDLR) à Paris.

Nous avons une diversité de dingue ! Georgia Stein, mannequin "grande taille"





C'était le troisième défilé organisé depuis 2018 pour dénoncer le culte de la minceur qui, selon Georgia Stein, fait souffrir énormément de femmes qui ne se trouvent pas "normales".



Dimanche, des mannequins de toutes les couleurs de peau et toutes les morphologies, mesurant de 1,45 mètre à 1,85 mètre, ont défilé. La plus âgée avait 65 ans. "Nous avons une diversité de dingue", a déclaré Gloira Stein.

"Cela fait du bien de voir des gens sans complexes. Elles sont un peu grosses, mais très sympathiques. Bravo ! Il faut avoir du courage pour faire ceci", a commenté Dousan Cvetanovic, un retraité de 67 ans qui s'est attardé place Stravinsky pour prendre des photos de ce défilé inhabituel.

C'est super de voir tous les poids et toutes les morphologies. La France a besoin de ça. Alix Meunier, spectatrice du défilé





Giovanni Maggioni, un Italien de 36 ans, a salué l'événement estimant lui aussi qu'il faut "sensibiliser contre l'esthétique standardisée qu'on voit dans la publicité. C'est bien qu'on change cette vision du corps humain". Cédric, un trader de 42 ans, s'est montré plus sceptique sur la nécessité d'organiser de tels défilés. "À Paris, il y a de la diversité et les clichés sur la beauté sont révolus", a-t-il expliqué. Mais d'ajoute r: "Si elles le font, c'est qu'il y a besoin de le faire".



"C'est super de voir tous les poids et toutes les morphologies. La France a besoin de ça. Elles ont beaucoup de courage, moi, je n'aurais pas osé défiler", a lancé Alix Meunier, 30 ans, mère au foyer venue voir le défilé en famille. "C'est très positif pour les femmes qui ne sont pas en confiance, c'est une très bonne initiative. Aujourd'hui on regarde trop les apparences physiques, il est temps de voir les choses différemment", a renchéri Ahammama Bey, 30 ans.